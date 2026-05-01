Na skandál se přišlo v podcastu. Nizozemsku hrozí chaos, může se opakovat 133 zápasů!
Běžná praxe, která se změnila v obrovský administrativní průšvih. Holandským fotbalem otřásá aféra „Passportgate“ a může hodně ovlivnit celý ročník nejvyšších soutěží v Nizozemsku. Řada hráčů totiž v posledních letech změnila pas, aby mohli reprezentovat země svých předků. Nyní se ale ukázalo, že tím podle zákonů de facto ztratili nizozemské občanství. Bez platného pracovního povolení se z nich stali cizinci a tamnímu fotbalu reálně hrozí chaos. Kauza se má týkat zhruba 25 hráčů a opakovat se může až 133 utkání.
Vše začalo velmi nenápadně. Jak popisuje server ESPN, ve 27. kole nizozemské ligy tým Go Ahead Eagles porazil v polovině března NAC Breda jasně 6:0. Jenže hned den po utkání padla v podcastu De Derde Helft (Třetí poločas) překvapivá věta.
Expert Rogier Jacobs jen tak mimochodem zmínil: „Breda pořád může ten zápas vyhrát.“ Zmateným kolegům následně vysvětlil, že za Go Ahead Eagles nastoupil nezpůsobilý hráč. Dean James totiž před rokem kývl na nabídku reprezentovat Indonésii. „Pokud jste Holanďan s indonéskými kořeny, můžete si vybrat, že budete hrát za Indonésii. Dostanete pas, ale řada hráčů a klubů si vůbec neuvědomuje, že se tím automaticky vzdáváte nizozemské národnosti,“ popsal jádro problému.
„Pokud to NAC zjistí a podá protest, může se zápas kontumovat v jejich prospěch. Nedávno jsem se o tom bavil s lidmi z právnické firmy a ti mi potvrdili, že to může být hodně velká věc,“ dodal Jacobs.
Jeho slova okamžitě zarezonovala. O čtyři dny později klub NAC Breda skutečně podal stížnost ke Královské nizozemské fotbalové asociaci (KNVB). Ředitel klubu Remco Oversier později přiznal, že k tomuto kroku ho přiměl právě poslech zmíněného podcastu.
Netrvalo dlouho a začaly se kupit obavy u dalších hráčů s nizozemským pasem, kteří reprezentují jiné země. Problém se podle ESPN týká zhruba 25 fotbalistů napříč první a druhou ligou. Jde především o reprezentanty Indonésie, Surinamu a Kapverd – bývalých kolonií, které se v posledních letech snaží zvednout kvalitu svých národních týmů lanařením Nizozemců s kořeny ve své zemi.
Zádrhel je ovšem v legislativě. Nizozemské právo totiž říká, že občanství se ztrácí automaticky ve chvíli, kdy si osvojíte jiné. Ačkoli existují výjimky, obecně platí, že tito hráči ztratí svůj holandský pas.
„Jakmile se hráč vzdá nizozemského občanství, ocitá se v jiném právním režimu. V podstatě se z něj stává cizinec. Z toho důvodu pak musí vlastnit pracovní povolení, aby zde mohl vykonávat svou profesi,“ vysvětlila pro ESPN Marjan Olfersová, profesorka sportovního práva.
Na příkladu Indonésie je to navíc ještě zřetelnější, protože tato asijská země dvojí občanství vůbec neakceptuje. Zkrátka nemůžete být zároveň Nizozemcem a Indonésanem. Kvůli tomu jsou tito fotbalisté rázem považováni za hráče mimo Evropskou unii.
Samotní hráči a jejich kluby však tyto administrativní dopady vůbec neřešili. Málokdo si myslel, že by z toho mohl být větší problém. „Kdybych o tom věděl, přemýšlel bych o svém rozhodnutí déle,“ přiznává útočník Luciano Slagveer, který reprezentuje Surinam. Podobně mluví i Tim Geypens, nynější hráč Indonésie: „Viním jen sebe. Měl jsem si o tom zjistit víc, ale neudělal jsem to.“
Jiní hráči se naopak zlobí, že jim okolí mělo dát včas najevo, v čem spočívají rizika. „Přijde mi to skandální. Co je komu do toho, jakou máte národnost? Prostě je nechte hrát fotbal,“ brání se indonéský reprezentant Justin Hubner.
Hrozba pro celou soutěž
Aby se kluby vyhnuly případným postihům, ohrožení hráči po březnové reprezentační přestávce raději přestali nastupovat. Někteří sice už díky výjimkám dostali razítko a mohou v Nizozemsku legálně pracovat, další ale stále čekají v nejistotě.
Vedení ligy zatím stížnost NAC na opakování zápasu proti Go Ahead Eagles zamítlo s odůvodněním, že klub ani samotný hráč o chybějícím pracovním povolení nevěděli. Stejně se postupuje i v řadě dalších případů.
Právníci ovšem kontrují, že NAC má stále velkou šanci rozhodnutí zvrátit, pokud se odvolá přímo k fotbalové asociaci (KNVB). Ta už varovala, že pokud by se původní verdikt změnil v neprospěch Go Ahead Eagles, mohla by se spustit lavina. Následovat by mohlo až 133 dalších stížností na zápasy, do kterých zasáhl některý z dotčených hráčů.
Kdyby se všechna tato utkání musela opakovat, reálně hrozí, že se ročník Eredivisie vůbec nedohraje. Soudce zatím jednání odročil, aby zvážil argumenty obou stran, a definitivní verdikt má padnout v pondělí. Dozorčí rada Eredivisie (ECV) mezitím úzce spolupracuje s úřady včetně imigrační služby (IND), aby „Passportgate“ vyřešila jednou provždy.
Aktuálně však celý nizozemský fotbal čeká, jak se aféra vyřeší.
Co se stalo v Eredivisie
- 133 Tolik zápasů nizozemské ligy je v ohrožení. Pokud soud uzná stížnost NAC Breda a zneplatní starty hráčů bez platného povolení, hrozí jejich opakování.
- 25 Zhruba takového počtu fotbalistů se aféra „Passportgate“ reálně týká. Nejčastěji jde o rodilé Nizozemce, kteří nedávno kývli na reprezentaci Indonésie či Surinamu.
- 6:0 Tímto debaklem paradoxně celá kauza začala. NAC Breda tvrdě narazila na Go Ahead Eagles, ale kvůli startu nezpůsobilého hráče soupeře může zpětně slavit zisk tří bodů.
|#
|Tým
|Zápasy
|Body
|1.
|PSV
|31
|77
|2.
|Feyenoord
|31
|58
|3.
|Nijmegen
|31
|55
|4.
|Ajax
|31
|54
|5.
|Twente
|31
|54
|6.
|Alkmaar
|31
|49
|7.
|Heerenveen
|31
|47
|8.
|Utrecht
|31
|44
|9.
|Groningen
|31
|42
|10.
|Sparta Rotterdam
|31
|42
|11.
|G.A. Eagles
|31
|37
|12.
|Sittard
|31
|36
|13.
|Zwolle
|31
|34
|14.
|Excelsior
|31
|31
|15.
|Volendam
|31
|31
|16.
|Telstar
|31
|30
|17.
|Breda
|31
|25
|18.
|Heracles
|31
|19