Zmínka v podcastu málem rozpoutala totální chaos v lize. Soud v Nizozemsku zakročil
Běžná praxe, která se málem změnila v obrovský administrativní průšvih. Nizozemský fotbal si může oddychnout, sledovaná aféra „Passportgate“ mohla ovlivnit nejvyšší soutěže v zemi, ale nakonec nezpůsobí totální chaos. Řada hráčů v posledních letech totiž změnila pas, aby mohli reprezentovat země svých předků, podle zákonů de facto ztratili nizozemské občanství a tudíž i pracovního povolení Do kauzy se zapletlo 25 hráčů a hrozilo opakování až 133 utkání. Po dnešním rozhodnutí soudu na tento scénář nedojde.
Vše začalo velmi nenápadně. Jak popisuje server ESPN, ve 27. kole nizozemské ligy tým Go Ahead Eagles porazil v polovině března NAC Breda jasně 6:0. Jenže hned den po utkání padla v podcastu De Derde Helft (Třetí poločas) překvapivá věta.
Expert Rogier Jacobs jen tak mimochodem zmínil: „Breda pořád může ten zápas vyhrát.“ Zmateným kolegům následně vysvětlil, že za Go Ahead Eagles nastoupil nezpůsobilý hráč.
Dean James totiž před rokem kývl na nabídku reprezentovat Indonésii. „Pokud jste Holanďan s indonéskými kořeny, můžete si vybrat, že budete hrát za Indonésii. Dostanete pas, ale řada hráčů a klubů si vůbec neuvědomuje, že se tím automaticky vzdáváte nizozemského občanství,“ popsal jádro problému.
„Pokud to NAC zjistí a podá protest, může se zápas kontumovat v jejich prospěch. Nedávno jsem se o tom bavil s lidmi z právnické firmy a ti mi potvrdili, že to může být hodně velká věc,“ dodal Jacobs.
Jeho slova okamžitě zarezonovala. O čtyři dny později klub NAC Breda skutečně podal stížnost ke Královské nizozemské fotbalové asociaci (KNVB). Ředitel klubu Remco Oversier později přiznal, že k tomuto kroku ho přiměl právě poslech zmíněného podcastu.
Netrvalo dlouho a začaly se kupit obavy u dalších hráčů s nizozemským pasem, kteří reprezentují jiné země. Problém se podle ESPN týkal zhruba 25 fotbalistů napříč první a druhou ligou. Šlo především o reprezentanty Indonésie, Surinamu a Kapverd – bývalých kolonií, které se v posledních letech snaží zvednout kvalitu svých národních týmů lanařením Nizozemců s kořeny ve své zemi.
Zádrhel je ovšem v legislativě. Nizozemské právo totiž říká, že občanství se ztrácí automaticky ve chvíli, kdy si osvojíte jiné. Ačkoli existují výjimky, obecně platí, že tito hráči ztratí svůj holandský pas.
„Jakmile se hráč vzdá nizozemského občanství, ocitá se v jiném právním režimu. V podstatě se z něj stává cizinec. Z toho důvodu pak musí vlastnit pracovní povolení, aby zde mohl vykonávat svou profesi,“ vysvětlila pro ESPN Marjan Olfersová, profesorka sportovního práva.
Na příkladu Indonésie je to navíc ještě zřetelnější, protože tato asijská země dvojí občanství vůbec neakceptuje. Zkrátka nemůžete být zároveň Nizozemcem a Indonésanem. Kvůli tomu jsou tito fotbalisté rázem považováni za hráče mimo Evropskou unii.
Samotní hráči a jejich kluby však tyto administrativní dopady vůbec neřešili. Málokdo si myslel, že by z toho mohl být větší problém. „Kdybych o tom věděl, přemýšlel bych o svém rozhodnutí déle,“ přiznává útočník Luciano Slagveer, který reprezentuje Surinam. Podobně mluví i Tim Geypens, nynější hráč Indonésie: „Viním jen sebe. Měl jsem si o tom zjistit víc, ale neudělal jsem to.“
Jiní hráči se naopak zlobí, že jim okolí mělo dát včas najevo, v čem spočívají rizika. „Přijde mi to skandální. Co je komu do toho, jakou máte národnost? Prostě je nechte hrát fotbal,“ brání se indonéský reprezentant Justin Hubner.
Rána pro Bredu v boji o udržení
Aby se kluby vyhnuly případným postihům, ohrožení hráči po březnové reprezentační přestávce raději přestali nastupovat. Někteří sice už díky výjimkám dostali razítko a mohou v Nizozemsku legálně pracovat, další ale stále čekají v nejistotě.
Vedení ligy stížnost NAC na opakování zápasu proti Go Ahead Eagles zamítlo s odůvodněním, že klub ani samotný hráč o chybějícím pracovním povolení nevěděli. Stejně se postupuje i v řadě dalších případů.
Nejnovější rozhodnutí soudu, který však postavil na stranu vedení nizozemského fotbalu, přináší uklidnění sidutace. „Vedení KNVB (fotbalového svazu) zvážilo všechny podstatné náležitosti a mohlo proto opakování zápasu zamítnout,“ citovala agentura Reuters vyjádření soudu.
Pro Bredu rozhodnutí znamená výraznou ránu v boji o udržení, protože dvě kola před koncem je předposlední se ztrátou šesti bodů na příčky zaručující záchranu. Klub už také dříve uvedl, že pokud neuspěje, nebude se proti soudnímu rozhodnutí odvolávat. V opačném případě hrozilo, že se tento ročník Eredivisie vůbec nedohraje. Toto řešení už nyní není na stole.