Šok ve Skotsku se nekoná. Hearts svou pohádku nedokonali, se Celtikem slaví i Čvančara
Fotbalisté Celtiku Glasgow mají rekordní 56. titul, mistrem Skotska je i aktuálně zraněný útočník Tomáš Čvančara. V rozhodujícím zápase Celtic porazil Hearts 3:1. Čvančara do slavného skotského klubu přišel v lednu na půlroční hostování z Mönchengladbachu, ale před týdnem pro něj skončila sezona operací natrženého přitahovače.
Celtic loni dorovnal v počtu ligových titulů městské rivaly Rangers, tehdy slavil už čtyři kola před koncem. V této sezoně se až do posledního dějství přetahoval o prvenství s Hearts. Slávu jim ale nedopřál a od roku 1985, kdy vyhrál ligu legendární trenér Alex Ferguson s Aberdeenem, se na trůnu střídají pouze oba glasgowské týmy.
Čvančara v zelenobílém dresu odehrál 13 zápasů a dal dva góly. Kvůli zranění od začátku dubna už nenastupoval.
Hearts by stačila k titulu i remíza a ve 43. minutě celek z Edinburghu přiblížil k prvnímu zlatu po 66 letech kapitán Shankland, jenž se po rohovém kopu prosadil hlavou. Celtic ale záhy vyrovnal díky Engelsově penaltě po ruce Kyziridise. Vítězný gól dal v 87. minutě Maeda a v poslední sekundě ještě Celtic využil toho, že brankář soupeře Schwolow vyrazil do jejich pokutového území na rohový kop, a z brejku se do prázdné branky trefil Osmand.