Předplatné

Šok ve Skotsku se nekoná. Hearts svou pohádku nedokonali, se Celtikem slaví i Čvančara

Fanoušci Celtiku po třetím gólu vběhli na hřiště, oslavy rekordního 56. titulu mohly začít
Fanoušci Celtiku po třetím gólu vběhli na hřiště, oslavy rekordního 56. titulu mohly začítZdroj: x.com/TouchlineX
Fanoušci Celtiku po třetím gólu vběhli na hřiště, oslavy rekordního 56. titulu mohly začít
Fanoušci Celtiku po třetím gólu vběhli na hřiště, oslavy rekordního 56. titulu mohly začít
Fanoušci Celtiku po třetím gólu vběhli na hřiště, oslavy rekordního 56. titulu mohly začít
Hearts svou pohádku nedokonali, skotský titul opět slaví Celtic
Hearts svou pohádku nedokonali, skotský titul opět slaví Celtic
Hearts svou pohádku nedokonali, skotský titul opět slaví Celtic
Hearts svou pohádku nedokonali, skotský titul opět slaví Celtic
11
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Ostatní ligy
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Celtiku Glasgow mají rekordní 56. titul, mistrem Skotska je i aktuálně zraněný útočník Tomáš Čvančara. V rozhodujícím zápase Celtic porazil Hearts 3:1. Čvančara do slavného skotského klubu přišel v lednu na půlroční hostování z Mönchengladbachu, ale před týdnem pro něj skončila sezona operací natrženého přitahovače.

Celtic loni dorovnal v počtu ligových titulů městské rivaly Rangers, tehdy slavil už čtyři kola před koncem. V této sezoně se až do posledního dějství přetahoval o prvenství s Hearts. Slávu jim ale nedopřál a od roku 1985, kdy vyhrál ligu legendární trenér Alex Ferguson s Aberdeenem, se na trůnu střídají pouze oba glasgowské týmy.

Čvančara v zelenobílém dresu odehrál 13 zápasů a dal dva góly. Kvůli zranění od začátku dubna už nenastupoval.

Hearts by stačila k titulu i remíza a ve 43. minutě celek z Edinburghu přiblížil k prvnímu zlatu po 66 letech kapitán Shankland, jenž se po rohovém kopu prosadil hlavou. Celtic ale záhy vyrovnal díky Engelsově penaltě po ruce Kyziridise. Vítězný gól dal v 87. minutě Maeda a v poslední sekundě ještě Celtic využil toho, že brankář soupeře Schwolow vyrazil do jejich pokutového území na rohový kop, a z brejku se do prázdné branky trefil Osmand.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů