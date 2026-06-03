Zmrzlý: Liga mistrů hrozně bolela, ale... Chorý s Douděrou jsou nepostradatelní. Co Sigma?
Smlouvu ve Slavii ještě má, ale že by za ni ještě někdy nastoupil? „Nemyslím si to,“ říká levý wingbek Ondřej Zmrzlý (27) po dvou letech v Edenu. Na jaře úspěšně hostoval v Górniku Zabrze, vyhrál polský pohár a v Ekstraklase pomohl k druhému místu. Může si tam zahrát Ligu mistrů, což se mu v Praze kvůli nezapsání na soupisku nepovedlo. „Bylo to velké zklamání, hrozně mě to bolelo,“ popisuje v rozhovoru pro Ligu naruby, deník Sport a web iSport. Komentuje taky situaci Tomáše Chorého a Davida Douděry a poprvé vysvětluje i to, proč se nevrátil do Sigmy Olomouc.
Cítíte se víc jako český mistr, nebo polský vicemistr a vítěz polského poháru?
„Tím, že jsem jaro strávil v Górniku, spíš jako polský vicemistr a vítěz polského poháru.“
Jaké byly oslavy? Umí za to ti Poláci vzít?
„Umí, oslavy poháru byly velké. Myslím, že to bylo hodně umocněné tím, že se dlouho čekalo na nějakou trofej, na pohár snad dokonce čtyřiapadesát let. Takže jsme si to náležitě užili. A nejenom hráči a realizák, ale všichni lidi z klubu. Ti byli taky hodně šťastní, že Górnik konečně zase něčeho takhle velkého dosáhl.“
Kdy jste si řekl, že je trofej blízko? Přál vám i los a pohárová aura trenéra Michala Gašparíka, že?
„Zase bych úplně neřekl, že nám přál los. Čtvrtfinále jsme hráli na Lechu Poznaň, takže to nebylo úplně příznivé. Ale zvládli jsme to tam dobrým výkonem, až ke konci jsme dohrávali v oslabení, jsme měli trošku štěstí. Brankář chytil penaltu. Tohle byl klíčový zápas, ale chápu, jak jste to myslel.“
Následovalo totiž semifinále se Zawiszou, která hraje čtvrtou ligu.
„Ano. Tam štěstí při losu trošku bylo, ale byl to taky strašně náročný zápas. Pro ně to byl životní zápas, dorazilo na vyprodaný stadion pětadvacet tisíc lidí. Takže ano, může se zdát, že to bylo lehčí, ale nebylo. Vždycky nám trenér říkal, že pohár je úplně jiná soutěž – obligátně jsme jeli zápas od zápasu. (úsměv) A naštěstí to dopadlo v nádherný zážitek na Národním stadionu ve Varšavě.“
Husí kůže už při rozcvičce
Podle Tomáše Petráška v Polsku není nic moc víc než právě finále v hlavním městě.
„Neskutečný zážitek! To bylo snad poprvé v životě, co jsem měl husí kůži už při rozcvičce. Nádherný stadion, snad šedesát tisíc lidí. Mělo to být rozdělené půl na půl, ale prý tam ze Zabrze byly snad víc než dvě třetiny a jen třetina z Rakówa. Měli jsme víceméně domácí podmínky. A ty věci, co dokážou udělat Poláci pro fanoušky? Stadion v Hradci Králové mám rád, je nádherný, ale české a polské finále je bohužel nesrovnatelné. Celkově ta událost je úplně o něčem jiném.“
Co zájem médií?
„Já jsem byl v Polsku od toho úplně odstřižený, zatímco v Česku to nejde. Vždycky na vás někde něco vyleze nebo vám to ukáže rodina a ptá se. V Polsku jsem nesledoval vůbec nic, ale když vezmu jenom třeba propagaci Ekstraklasy, jak se dělají různé livestreamy zápasů na YouTube zadarmo... Experti, asi bývalí hráči, sedí v televizním studiu, který vypadá jako obývák, a pořád to jede. Sestřihy, poločasové rozhovory, rozbory... Zájem médii je obrovský, asi je to o hodně sledovanější než česká liga.“
Vy jste kromě poháru bojovali skoro až do konce o titul, tak jak bylo složité koncentrovat se na úspěch na obou frontách? Protože když to člověk porovná třeba s Jabloncem, nevyšlo mu to absolutně...
„Pro mě osobně to bylo úplně přirozené, protože jsem to znal ze Slavie. Myslím, že úspěch na obou frontách jsme dokázali díky tomu, že tým a klub byl celkově strašně hladový po úspěchu. Čekalo se hrozně dlouho, však taky pro většinu hráčů to byla první trofej. A taky hodně dbal trenér na to, ať fakt jdeme zápas od zápasu.“
Klasická hláška...
„Milujeme tohle klišé... (smích) Ale my jsme měli na každý zápas od něj a celého realizáku stoprocentní přípravu. Nic se nikdy nevypustilo, nepodcenilo, takže to asi přineslo ovoce. I my jsme byli tak nastavení. A ten tlak, nebo spíš trenérova touha od trenéra pak byla přenesená i na nás. Další věcí je to, že když hrajete doma, máte motivaci sami od sebe velkou. Přijde plný stadion, pětadvacet až sedmadvacet tisíc lidí na každý zápas s neskutečnými fanoušky a neskutečným kotlem Torcida. To prostě nemůžete nic vypustit.“
Způsob hry vám sedl?
„Ekstraklasa je trošku odlišná, než na co jsem byl zvyklý. Řekl bych, že česká liga je intenzivnější, každý tým se snaží hrát hodně intenzivně. Kdežto v Polsku jsou týmy, které mají styl hry trošku jiný. Když vezmu třeba Zagłębie Lubin nebo Wisłu Płock, se kterými jsme hráli v závěru, tak oba týmy byly devadesát procent času v hlubokém bloku a čekaly fakt jenom na brejk. Zagłębie jejich způsob hry u nás doma vyšel, naopak v Płocku jsme to dokázali jedním brejkem zlomit my. Takže v tomhle je to trošku rozdílné, každý tým má filosofii hry trošku jinou. V Česku mi to přijde hodně podobné – spousta týmů se snaží hrát hodně intenzivně a přímočaře nahoru.“
A jak se snaží hrát kouč Gašparík?
„Chtěl by hrát hodně kombinačně, ale třeba venku na Lechu, který je neskutečně silný a má skvělé fotbalisty, to úplně nejde. Takže víme, že budeme muset čekat ve středním bloku a nebudeme moc honit soupeře nahoře. Je spíš třeba s balonem hrát rychle, držení není takové. Trenér hodně načítá soupeře a průběh zápasu. V tomhle je fakt na skvělé úrovni, dokáže utkání dobře předpovědět. Stejně jako to finále, které bylo takticky svázané. Trenér strašně dobře rozpoznal, co Raków bude hrát a co na ně bude platit. Díky taktice jsme byli v celé sezoně úspěšní.“
Zabrze fotbalem žije
Jací jsou fanoušci v Górniku?
„Tím, že jsme bydleli v Katovicích, nemůžu říct, že by mě třeba lidi poznávali na ulici, to vůbec ne. Možná kdybychom bydleli v Zabrze. Ale jinak ten zájem fanoušků... Přesně to ilustruje třeba setkání a podpisovku před stadionem s fanoušky den po posledním zápase. Mělo to být na dvě hodiny, původně si lidi mohli brát podpisů, kolik chtěli. Jenže přišlo tolik lidí, že se to nejdříve zkrátilo na dva, pak na jeden, ale stejně se třeba na pět stovek fanoušků nedostalo vůbec. Fronta nekončícícho davu byla obtočená kolem celého stadionu. Zabrze tím žije, je to jejich náplň života.“
Zníte spokojeně. Dá se říct, že složitá zima nakonec dopadla dobrým jarem?
„Dá. Nějaké minuty jsem odehrál, jsem rád, že jsem se na hřiště zase dostal. Ve Slavii už jsme byli domluvení, že tam moje budoucnost nebude úplně světlá, takže se to řešilo. Chtěl jsem odejít, a když přišel Górnik, dal jsem si všechno dohromady a vyšlo mi to jako nejlepší varianta. Jsem rád, že se mi to po půlroce potvrdilo, že jsem měl tehdy pravdu.“
Transfer do Polska se dlouho táhl, bylo příjemné cítit celou dobu velký zájem?
„Je pravda, že se to táhlo snad od půlky ledna a oni na mě pořád čekali. Hodně mě to zaujalo, byl jsem za to vděčný. Dodělávali přestupy na jiných postech, místo na levém bekovi nebo wingbekovi pro mě drželi až do posledního momentu. Věřili, že to dopadne.“
Přitom zrovna na té pozici hraje ex-plzeňský Erik Janža, legenda a kapitán.
„Má tam za nějakých šest sezon silnou pozici. Je to kapitán, obrovská osobnost v kabině i u fanoušků. Pro mě to bylo složité, ale díky vyššímu počtu zápasů tam nějaká rotace byla. Navíc my jsme kolikrát hráli i spolu na lajně. Trenér Gašparík mě do některých v uvozovkách těžších zápasů, kdy jsme museli bránit, posunul na křídlo. Třeba na Legii nebo v Lublinu, protože venkovní zápasy jsou těžší. Domácí prostředí je v Polsku strašně znát, velké návštěvy to dělají hostům složité. Ekstraklasa je extrémně vyrovnaná, to bylo vidět i v tabulce. Lech nám utekl až dvě kola před koncem, jinak by se hrálo do posledního kola o titul.“
Je pravda, že polská tabulka pravidelně kolovala i na českých sociálních sítích, bodové rozdíly byly neuvěřitelně těsné...
„My jsme deset kol před koncem měli na sestupová místa náskok snad jen sedmi bodů... (smích) Koukal jsem na to a nevěřil. V lize musíte každý zápas vyhrát, protože když se vám nepovedou dvě kola, najednou jste desátí. Tlak je obrovský, bylo to tam v tabulce namlácené na sobě snad na bod. Věřím, že pro týmy od desátého místa dolů to muselo být nepříjemné až do posledního kola.“