Kovbojská výměna? Wiesner končí v Houstonu, nahradit by ho v MLS mohl slávista Douděra
PŘÍMO Z USA | Byla by to překvapivá kovbojská výměna, leč smysluplná. Podle informací iSportu přímo z USA by měl Tomáš Wiesner končit v Houstonu, kam přestoupil loni coby volný hráč po vypršení smlouvy ve Spartě. Ačkoli měl mít v kontraktu zahrnutou opci na další dva roky, zřejmě nebude uplatněna a MLS tak nejspíš brzy opustí. Potenciální náhrada na pozici pravého halva? V klubu se dívají na slávistu Davida Douděru. Objektivních důvodů, proč by transfer opravdu mohl klapnout, je několik.
Tomáš Wiesner byl ve složité situaci, po operaci zkříženého vazu v koleni se ještě coby zraněný stal hráčem Houstonu. Přesun, aklimatizaci, rekonvalescenci, život i fotbal popisoval osmadvacetiletý chlapík v nedávném rozhovoru pro Ligu naruby.
„Mé cíle na jaro? Být zdravý. To je pro mě alfa a omega. Určitě se chci dostat do základní sestavy a předvádět výkony, aby se mnou všichni byli spokojení. A já taky. Pokusím se udělat dobrou vizitku tomu, jak se hraje fotbal v Česku,“ vyprávěl Wiesner v únoru.
Nicméně další kapitolu jeho štace v MLS mít podle všeho nebude, respektive v Houstonu po boku kamaráda Ondřeje Lingra určitě ne. Agent Jiří Müller už mu shání nové angažmá, sonduje také situaci v české Chance Lize.
Redakci iSportu se informaci podařilo zjistit i ověřit přímo v USA, kde je od pondělí přítomna, aby monitorovala blížící se mistrovství světa. V kolektivu národního týmu se to rovněž ví, nejde o tajemství.
Stejně tak už vůbec není sci-fi to, že by Wiesnera v Houstonu mohl nahradit David Douděra, účastník mundialu. Klub z Texasu ho monitoruje, je jednou z variant na pozici pravého (wing)beka.
Jsou pro to hned tři objektivní důvody.
1. Houston hledá posilu právě na tento post.
2. Douděru spolu s Tomášem Chorým po událostech v derby vyřadil předseda Slavie Jaroslav Tvrdík z kádru áčka, čili osmadvacetiletý mistr ligy již pár týdnů budoucnost opravdu řeší. A přestože realizační tým v čele s hlavním trenérem Jindřichem Trpišovským a asistentem Zdeňkem Houšteckým o Douděru přijít nechtějí, v tuto chvíli to vypadá na rozchod. Zejména proto, že