Hellebrand o přestupu do Lodže: Jenom jsem to četl. S Górnikem chce na Fenerbahce
Stojí o něj Widzew Lodž, který vlastní jeden realitní magnát Robert Dobrzycki, z nejbohatších Poláků. Český záložník Patrik Hellebrand (27) z Górniku Zabrze však v rozhovoru pro iSport dementuje zprávy, že by byl s dalším klubem Ekstraklasy domluvený na podmínkách smlouvy. „To není pravda,“ říká elitní záložník polské nejvyšší soutěže. Interes o něj projevil také turecký Bursaspor. Aktuálně je však nastavený na to, že zůstane ve druhém celku minulé sezony a zahraje si s ním o Ligu mistrů. Ideálně proti slavnému Fenerbahce Istanbul.
Jak je to s vaším transferem do Lodže?
„Vůbec jsem nevěděl, že se o mě tak zajímá. Jsem domluvený s agentem, že mi zavolá, až bude něco na 100 nebo aspoň 90 procent. Musím říct, že ještě nevolal…Poprvé jsem se to dozvěděl v pondělí ráno, kdy mi poslalo pár kamarádů ze šatny, že se o tom píše. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Nevím nic víc, než všichni ostatní.“
Mě by asi napadlo hned zavolat agentovi a poptat se, co je na tom pravdy.
„Poslal jsem mu odkaz na ten článek. Zobrazil si to a neodepsal. (úsměv) Předtím jsem měl pár manažerů, kteří hodně mluvili, slibovali a nic z toho. On sám říkal, že bude lepší, když nebudu nic vědět.