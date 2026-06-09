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Hellebrand o přestupu do Lodže: Jenom jsem to četl. S Górnikem chce na Fenerbahce

Patriku Hellebrandovi se v Górniku nadmíru daří
Patriku Hellebrandovi se v Górniku nadmíru daříZdroj: Profimedia.cz
Patrik Hellebrand
Patriku Hellebrandovi se v Górniku nadmíru daří
Český záložník Patrik Hellebrand patřil mezi hlavní hrdiny Zabrze při výhře nad Cracovií
Patrik Hellebrand v reprezentačním dresu proti San Marinu
Tomáš Hellebrand v dresu Zlína
Lukáš Ambros (zleva), Ondřej Zmrzlý a Patrik Hellebrand slaví s medailí pro vítěze polského poháru
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Michal Koštuřík
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Stojí o něj Widzew Lodž, který vlastní jeden realitní magnát Robert Dobrzycki, z nejbohatších Poláků. Český záložník Patrik Hellebrand (27) z Górniku Zabrze však v rozhovoru pro iSport dementuje zprávy, že by byl s dalším klubem Ekstraklasy domluvený na podmínkách smlouvy. „To není pravda,“ říká elitní záložník polské nejvyšší soutěže. Interes o něj projevil také turecký Bursaspor. Aktuálně je však nastavený na to, že zůstane ve druhém celku minulé sezony a zahraje si s ním o Ligu mistrů. Ideálně proti slavnému Fenerbahce Istanbul. 

Jak je to s vaším transferem do Lodže?
„Vůbec jsem nevěděl, že se o mě tak zajímá. Jsem domluvený s agentem, že mi zavolá, až bude něco na 100 nebo aspoň 90 procent. Musím říct, že ještě nevolal…Poprvé jsem se to dozvěděl v pondělí ráno, kdy mi poslalo pár kamarádů ze šatny, že se o tom píše. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Nevím nic víc, než všichni ostatní.“

Mě by asi napadlo hned zavolat agentovi a poptat se, co je na tom pravdy.
„Poslal jsem mu odkaz na ten článek. Zobrazil si to a neodepsal. (úsměv) Předtím jsem měl pár manažerů, kteří hodně mluvili, slibovali a nic z toho. On sám říkal, že bude lepší, když nebudu nic vědět.

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