Jarolím o podpisu v Arce, zájmu Sigmy i aféře Karviné: Vzalo mi to iluze, fotbal patří lidem
Po sedmi měsících ve funkci dotáhl Karvinou k historicky největšímu klubovému úspěchu. Marek Jarolím s ní vyhrál MOL Cup, v jehož finále si poradil s Jabloncem. Za normálních okolností by to znamenalo jistotu účasti v evropských pohárech, jenže korupční aféra primátora Jana Wolfa klub poslala rovnou do druhé ligy. „S odstupem času si člověk váží, čeho jsme dokázali. Možná to docení až později, ale pořád ve mně převažuje zklamání a naštvání z toho, co se tam stalo,“ říká dnes už bývalý trenér Slezanů.
Nejistá karvinská budoucnost jej donutila přemýšlet, kam se ubrat dál. Ve hře byla i Sigma Olomouc, kterou s díky odmítl. Pravou rukou Pavla Hapala se tak Marek Jarolím nestal. „Vážil jsem si toho, ale necítil jsem, že bych z této pozice byl takovým přínosem, jakým bych mohl být jako hlavní trenér,“ líčí dvaačtyřicetiletý kouč v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Nakonec se dohodl s polskou Arkou Gdyní, jež nedávno uzavřela se Slavií dohodu o strategické spolupráci.
Jak si zatím v novém prostředí zvykáte?
„V Polsku začíná liga ve stejném termínu jako u nás, takže plán začátku přípravy byl podobný. Spíš nám šlo o takové sladění se stávajícím realizačním týmem, protože někteří tady zůstávali. Je to jen o tom najít efektivní fungování, nicméně v tréninkovém procesu jedeme ve stejném režimu, jak jsme byli zvyklí. Spíš jde o to zmenežovat širší realizační tým a využívat jeho potenciálu, abychom byli efektivní. Všechno se tady jede v cizím jazyce, což byl jeden z důvodů, proč mě tohle angažmá lákalo. Může mě to zase posunout.“
Měl jste už dříve nějaké základy polštiny?
„Jsou tam věci, které se dají pochytit nebo vydedukovat, ale porady a tréninky jedeme v angličtině.“
Zmínil jste realizační tým, ve kterém máte Pavla Němce, Martina Červeného a Tomáše Pokorného, s nimiž jste už spolupracoval. Další vaši kolegové v Arce působili předtím?
„Ano, jsou tady kondiční trenéři a ještě jeden trenér brankářů. Ty máme celkově dva, což už je dneska takový standard a pro efektivní čas s gólmany skvělá věc. Plus je tady ještě jeden trenér, který zůstal. Musím však zmínit i medical team, ve kterém jsou další čtyři lidi.“
Jak vůbec probíhal váš příchod do Arky? Kontaktovala vás přímo Slavia?