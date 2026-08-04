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Plány Písku na druhou ligu i spojení s Plzní. Áčko v Dynamu? Prázdno, říká Rakovan

Předsezonní tisková konference Písku
Předsezonní tisková konference PískuZdroj: FC Písek
Předsezonní tisková konference Písku
Viktoria Plzeň navázala spolupráci s třetiligovým Pískem
Viktoria Plzeň navázala spolupráci s třetiligovým Pískem
Viktoria Plzeň navázala spolupráci s třetiligovým Pískem
Viktoria Plzeň navázala spolupráci s třetiligovým Pískem
Viktoria Plzeň navázala spolupráci s třetiligovým Pískem
Viktoria Plzeň navázala spolupráci s třetiligovým Pískem
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Jonáš Bartoš
Ostatní ligy
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Zatímco v budějovickém Dynamu řeší existenční problémy, padesát kilometrů od jihočeské metropole ohlašují smělé plány. Písecký klub, čtvrtý celek minulé sezony v ČFL, prošel během léta zásadními změnami. Organizace míří k postupné profesionalizaci, čemuž pomáhá i partnerství s Plzní. Z béčka Viktorie přišel trenér Josef Parlásek a někteří hráči, další posily jsou v jednání. Ambiciózní vedení na předsezonní tiskové konferenci zveřejnilo i plány na postup do druhé ligy.

Tradiční účastník ČFL se hodlá vyšvihnout na vyšší úroveň. „Máme postupné cíle, zkusíme se posouvat směrem do druhé ligy. V této sezoně se chceme pohybovat v nejvyšších patrech soutěže, v té nadcházející postoupit do druhé ligy,“ nastínil na úterní předsezonní tiskové konferenci Leoš Gornický, dlouholetý předseda klubu.

Písek spustil v létě razantní změny. Vznikla moderní klubová identita, přišli noví trenéři, lidé do vedení klubu i širšího managementu. Výborně funguje mládež, všude jsou cítit ambice i potřebné finance zaručující podmínky pro růst celého klubu. Také proto se podařilo dohodnout partnerství s Viktorií Plzeň, jednoho ze tří největších klubů v Česku.

Slavia má béčko ve druhé lize, Sparta ho tam měla ještě v minulé sezoně také. Plzeň jde cestou, že chtějí mít partnerský klub a pokusí se mu pomoct dostat do druhé ligy, aby ti nejtalentovanější hráči mohli chodit sem,“ vysvětlil Michal Rakovan, generální ředitel klubu. „Kluky to může vytrhnout z komfortní zóny klubových akademií. Musí odejít do jiného prostředí, kde je to o něčem úplně jiném. Jsme spádová oblast. Do naší akademie jezdí kluci z Vimperka, Prachatic, obsáhneme také Horažďovice, postoupili jsme do nejvyšší ligy žáků,“ vyjmenoval jeden z klíčových lidí ve vedení klubu.

V Písku mohou být pyšní na práci s mládeží, také proto se s klubem rozhodla spolupracovat Plzeň. Nejvyšší soutěž hrají mužstva v žákovských kategoriích U12, U13, U14 i U15, píseckému dorostu těsně unikl postup do druhé ligy, kam chce projít v nadcházející sezoně.

V jihočeském historickém městě funguje také klub Hradiště, kde trénuje přibližně 250 dětí všech kategorií. V součtu s mládeží Písku jde přibližně o 600 dětí. Areál, kam jezdí na soustředění i profesionální kluby (Hradec, Dukla), vypadá pěkně. Problémy jsou s kapacitou čtyř hřišť – v době tiskové konference, kde byl přítomný i redaktor Sportu, byly všechny tréninkové plochy plně obsazené. V úterním odpoledním vedru dokonce museli na hřišti s umělkou trénovat dohromady mladší a starší dorostenci, stává se často, že kvůli plné kapacitě jezdí mužstva trénovat po okolí.

Ale zpět k vysokým ambicím áčka. V Jižních Čechách vzhledem ke krizi budějovického Dynama vzniká prostor pro další dva velké kluby - Táborsko hraje druhou ligu a dokonce uvažovalo o nabídce přijmout postup do elitní Chance Ligy, rozvíjí se i Písek.   

„V historii se asi nestalo, že Písek bude s áčkem Dynama přímý soupeř,“ připomněl Rakovan pád profesionálního klubu z Budějovic do třetí ligy. „Víme, jaká je tam situace, komunikace směrem k jejich A týmu momentálně neprobíhá s nikým. V rámci Jihočeského kraje jsou vztahy s Táborskem v pořádku, u Dynama na úrovni mládeže také není problém. Ale u budějovického A týmu je prázdno, nulová cesta,“ popsal vztah ke klubu, kde se ještě před dvěma lety hrála první liga.

Naopak Písek v úterý ohlásil plán směřující k průniku do druhé ligy, na který už postupně chystá i kádr. Klub se na všech pozicích postupně profesionalizuje. Z Plzně v rámci dohodnuté spolupráce přišel trenér béčka Viktorie Josef Parlásek, během krátké letní přípravy dorazili i někteří hráči z vyšších soutěží (Libor Bastl z Dynama, Filip Firbacher z Hradce), kádr se ještě bude doplňovat.

„Zatím přišli na hostování dva kluci z Plzně - Filip Lörincz ještě doléčuje zranění z jara, Jakub Kucharik je v plném tréninkovém procesu, ale na první zápas (v sobotu proti FA Povltavská) má stopku z předchozí sezony. Měl bych určitě zájem ještě o nějaké další hráče, ale to je na jednání klubů,“ uvedl kouč Parlásek.

Písek prohrál generálku s Duklou vysoko 0:4, za pražský celek nastoupili i hráči ještě v minulé sezoně patřící do kádru prvoligového áčka. „Výsledkově jsme to nezvládli, vypadá to hrozně. Ale zápas jsme si analyzovali u videa, ne všechno bylo špatně, narazili jsme na velkou kvalitu,“ zmínil Parlásek. „Cílem je postup do druhé ligy, ale všechno má svůj čas. Jde o jeden z důvodů, proč jsem přijal nabídku Písku. Kádr ještě uzavřený není, doufám, že se ještě měnit bude a podaří se přivést posily,“ dodal hlavní trenér.

Aktuální složení kádru pro sezonu 2026/2027

Brankáři: Tomáš Lerch, Adam Schánělec
Obránci: Ondřej Běloušek, Jakub Kašpar, Miroslav Mařík, Marek Maroušek, Vojtěch Bartizal, Jiří Kuchař, Jakub Pařízek, Vojtěch Gornický.
Záložníci: Josef Obdržal, Jan Malecha, Libor Bastl, Jakub Kucharik, Adam Sedláček, Filip Lörincz, Robin Polanský, Andrii Husar (v rekonvalescenci)
Útočníci: Filip Firbacher, Martin Prášek, Jan Vítovec, Martin Voráček.

Realizační tým: Josef Parlásek (hlavní trenér), Štěpán Koreš (asistent trenéra), Václav Pěchouček (asistent trenéra), Jaroslav Polášek (trenér brankářů), Filip Breibisch (vedoucí mužstva)

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