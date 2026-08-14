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Češi v boji o miliardy: Souček v roli favorita, šok ve Wolves, sběratel nul a nefér změna

Větší boj než kdy dřív. Pro postup do Premier League jdou tři Češi, ambicemi oplývá i Wrexham
Větší boj než kdy dřív. Pro postup do Premier League jdou tři Češi, ambicemi oplývá i WrexhamZdroj: koláž iSport
Tomáš Souček po sestupu West Hamu
Tomáš Souček po sestupu West Hamu
Tomáš Souček po sestupu West Hamu
Tomáš Souček se raduje z trefy proti Evertonu
Tomáš Souček se raduje z trefy proti Evertonu
Ladislav Krejčí po remíze s Newcastlem
Ladislav Krejčí v zápase s Newcastlem
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Daniel Konečný
Ostatní ligy
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Hra o miliardy začíná. Bitva o vysněný postup do Premier League, který třem šťastlivcům vynese až třikrát více peněz než účast v Lize mistrů, startuje v pátek soubojem Wolverhamptonu Ladislava Krejčího s Blackburnem. Kapitán české fotbalové reprezentace se chce s Vlky ihned vrátit zpět mezi elitu, stejně jako Tomáš Souček s West Hamem. Čistá konta za Middlesbrough touží sbírat čerstvá posila Radek Vítek. Všechny tři týmy patří mezi favority, ale pouze dva si mohou po úmorných 46 kolech zajistit přímou kvalifikaci. Třetího postupujícího prověří nové play off.

West Ham

  • Minulá sezona: 18. místo v Premier League, 39 bodů

  • Hodnota kádru: 7,05 miliardy korun

  • Přestupová bilance: + 4,2 miliardy korun

Největší favorit na titul i postup nejen dle Opty, ale i pohledem sázkových kanceláří. Hlavně díky prodejům Mateuse Fernandese do Tottenhamu (2,5 miliardy korun) a Crysencia Summervilla do Al Hilalu (1,6 miliardy korun) smazali Kladiváři finanční ztrátu způsobenou prvním sestupem po čtrnácti letech a chtějí obratem zpět mezi nejlepší. Velkým povzbuzením je v tomto směru setrvání Tomáše Součka a kapitána Jarroda Bowena. „Říkal jsem si, co mi přinese největší štěstí, a dospěl k tomu, že to bude dostat tento klub tam, kam patří,“ vysvětlil Bowen, proč zůstal.

Wolverhampton

  • Minulá sezona: 20. místo v Premier League, 20 bodů

  • Hodnota kádru: 6,63 miliardy korun

  • Přestupová bilance: + 588 milionů korun

Léto odstartovali šokujícím vyhazovem trenéra Roba Edwardse, kterého nahradil César Peixoto. Šestačtyřicetiletý Portugalec se bude moci spolehnout na zkušené válečníky, útočníka Raúla Jiméneze a beka Kierana Trippiera. Vlci také zatím udrželi všechny hlavní hvězdy včetně Ladislava Krejčího a v prvním soutěžním utkání sezony porazili v rámci Ligového poháru Port Vale ze čtvrté nejvyšší soutěže 3:0. „Nový trenér je fantastický. Jeho styl hry i způsob práce mě moc baví. Naším cílem je jednoznačně postup,“ těší se Trippier.

Middlesbrough

  • Minulá sezona: 5. místo v Championship, neúspěšný finalista play off, 80 bodů

  • Hodnota kádru: 3,5 miliardy korun

  • Přestupová bilance: - 425 milionů korun

Z Premier League spadli už před devíti lety a od té doby se marně pokouší dostat zpět. Nejblíže byli v květnu, kdy padli ve finále play off s Hullem 0:1 gólem v 90+5. minutě. I proto Boro přivedlo Radka Vítka, jenž byl v uplynulé sezoně v řadě metrik jedním z nejlepších brankářů soutěže. „Parádní stadion, skvělí fanoušci, ambiciózní projekt a přímočarý zájem,“ vyjmenoval Vítek důvody, proč se rozhodl pro Middlesbrough. „Je výborný, ale stejně tak je skvělý Sol Brynn. Bude to souboj o místo,“ těší Vítkův příchod trenéra Kima Hellberga.

Wrexham

  • Minulá sezona: 7. místo v Championship, 71 bodů

  • Hodnota kádru: 2,1 miliardy korun

  • Přestupová bilance: - 500 milionů korun

Ambiciózní projekt hollywoodských hvězd se pokusí o úspěšné pokračování vysněné cesty do Premier League. Velšskému klubu po návratu do Championship jen těsně uniklo play off. Na přestupovém trhu má zatím druhou nejhorší bilanci za Stoke, když se nejdražší posilou v historii stal brankář Anthony Patterson. V prvním kole ligového poháru však Rudí draci vypadli po prohře 0:1 v Middlesbrough. „Říká se, že druhá sezona je těžší, a myslím, že liga bude letos silnější,“ přiznává trenér Phil Parkinson.

Další taháky

Českému fanouškovi by neměl uniknout Filip Lissah. Rodák z Londýna je členem české jednadvacítky a do Swansea se vrací z úspěšného hostování ve Falkirku bojovat o pozici. Kabinu sdílí se Žanem Vipotnikem, slovinským šutérem, jenž v uplynulém ročníku kraloval střelcům s třiadvaceti zásahy. K favoritům na postup je pak nutno řadit také Southampton, jenž začíná sezonu se čtyřbodovým odečtem za špehování soupeřů. Šanci má i Burnley, které se při posledních dvou sestupech okamžitě vrátilo mezi elitu. Věří si rovněž Millwall a Norwich.

Změna pravidel

V roce 1990 se finále play off stanovilo jako jednozápasové a jeho dějištěm se nastálo určilo ikonické Wembley. Nyní přichází po třech dekádách první změna. Play off se totiž rozšíří ze čtyř na šest týmů. Mužstva na třetím až osmém místě po konci základní části tak dostanou dodatečnou šanci na postup. Třetí a čtvrtý tým jsou automaticky semifinalisty. Pátý s osmým a šestý se sedmým odehrají jeden zápas o postup. Doma hraje po základní části lépe postavený tým. Zbytek zůstává stejný. Kritici namítají, že osmý celek má nezřídka i o dvacet bodů méně než třetí a nový systém jim nepřijde fér.

Největší favorité dle Opty

Klub

Titul

Přímý postup

West Ham

17,2 %

29,4 %

Southampton

13,0 %

23,7 %

Middlesbrough

11,0 %

21,0 %

Wolverhampton

10,3 %

19,2 %

Burnley

7,0 %

13,5 %

Největší adepti na sestup dle Opty

Klub

Pravděpodobnost sestupu

Stoke

31,1 %

Charlton

26,2 %

Watford

25,3 %

Preston

25,0 %

Bolton

23,1 %

Pozn.: Jedná se o procentuální vyjádření pravděpodobnosti daného umístění na základě 10 000 simulací provedených společností Opta.

Češi v Championship

Hráč

Post

Klub

Ladislav Krejčí (27)

Obránce

Wolverhampton

Tomáš Souček (31)

Záložník

West Ham

Radek Vítek (22)

Brankář

Middlesbrough

Filip Lissah (21)

Obránce

Swansea

Matěj Jurásek (22)

Záložník

Norwich

Pozn.: Jurásek jedná o hostování ve Spartě.

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