Revize kádru West Hamu: Finanční náplast i Součkův nástupce. Jak je to s Dioufem?
NÁZOR SPORTU | Po 14 letech je West Ham zpět v Championship. Sázkové kanceláře, předpověď superpočítače Opty i síla kádru nicméně věští, že by se „kladiváři“ měli mezi elitu ihned vrátit. Klíčovou postavou bude Jarrod Bowen. Ofenzivní eso a kapitán. Tomu by měla výrazně pomoci dvojice ze Slavie, Tomáš Souček a Malick Diouf, kterého však lákají zvučnější adresy. Budou k postupu do Premier League stačit dosavadní dvě posily?
NEPOSTRADATELNÍ
Jarrod Bowen (29 let, záložník)
Zápasy: 42
Góly: 11
Asistence: 12
Žluté karty: 4
Červené karty: 0
Minuty: 3 853
Hrající legenda. Měl mnoho možností odejít, ale sám prohlásil, že ho nic neudělá šťastnějším než vrátit „kladiváře“ do Premier League. V minulé sezoně chyběl v jediném utkání. Kapitán, nejlepší střelec i nejlepší asistent. Jednoduše pan nepostradatelný.
NEPOSTRADATELNÍ
Konstantinos Mavropanos (28 let, obránce)
Zápasy: 35
Góly: 3
Asistence: 0
Žluté karty: 2
Červené karty: 0
Minuty: 2 908
Řecká skála v defenzivní linii. Pod trenérem Nunem Espíritem Santem si vydobyl neochvějnou pozici a v závěru neúspěšné sezony předváděl stabilně kvalitní výkony. Je v nejlepším fotbalovém věku. Na stopera obdržel nevídaně nízký počet karet.
NEPOSTRADATELNÍ
El Hadji Malick Diouf (21 let, obránce)
Zápasy: 34
Góly: 0
Asistence: 5
Žluté karty: 6
Červené karty: 0
Minuty: 2 901
Jedno z mála pozitiv uplynulé sezony. Senegalský bek potvrdil po přesunu do Londýna svou kvalitu a zaujal řadu dalších celků Premier League. I proto o něj stojí Brentford a Sunderland. West Ham se ovšem Dioufa vzdá jen v případě ohromné nabídky kolem 50 milionů liber.
NEPOSTRADATELNÍ
Tomáš Souček (31 let, záložník)
Zápasy: 39
Góly: 6
Asistence: 0
Žluté karty: 4
Červené karty: 1
Minuty: 2 536
Řada posměváčků ho už odepisovala, ale vytáhlý záložník měl v minulém ročníku šesté nejvyšší vytížení z celého týmu. Stále ještě léčí zranění kotníku z mistrovství světa, ale po návratu by měl patřit k oporám. Ve fyzické soutěži dokonale prodá své přednosti.
NEPOSTRADATELNÍ
Taty Castellanos (27 let, útočník)
Zápasy: 22
Góly: 10
Asistence: 3
Žluté karty: 9
Červené karty: 0
Minuty: 2 449
Lednová posila z Lazia by měla nyní naplno zazářit. Hned v prvním soutěžním zápase sezony se Castellanos dvakrát prosadil proti Portsmouthu (taktéž Championship) při výhře 3:1 v 1. kole Ligového poháru. Neochvějná jednička na hrotu.
Pozn. Statistiky jsou údaji ze sezony 2025/26 bez ohledu na působiště hráče.
SETRVÁNÍ
Mads Hermansen (26 let, brankář)
Zápasy: 19
Obdržené góly: 28
Čistá konta: 7
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 1 740
Dán pro sebe v únoru urval pozici č. 1 a drží si ji po startu aktuálního ročníku. West Ham jej pořídil teprve před rokem za 21 milionů eur z Leicesteru a věří, že se investice vyplatí. V Championship by měl patřit k nejlepším na své pozici. Musí naplnit očekávání.
SETRVÁNÍ
Maximilian Kilman (29 let, obránce)
Zápasy: 25
Góly: 0
Asistence: 0
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Minuty: 1 942
Společně s Mavropanosem tvoří zřejmě nejlepší stoperské duo v celé soutěži. Stále musí prokázat, že klub za něj před dvěma roky správně zaplatil 40 milionů liber. Přestože má mohutnou postavu, není gólový. V dresu „kladivářů“ se ještě neprosadil.
SETRVÁNÍ
Kyle Walker-Peters (29 let, obránce)
Zápasy: 28
Góly: 1
Asistence: 1
Žluté karty: 4
Červené karty: 0
Minuty: 1 833
Další zkušený obránce, jenž si drží místo pravého beka v základní jedenáctce. Nedá se od něj očekávat příval ofenzivních čísel, ale svou roli zastane spolehlivě, což od něj tým potřebuje. Z Championship už dokázal postoupit se Southamptonem.
SETRVÁNÍ
Oliver Scarles (20 let, obránce)
Zápasy: 17
Góly: 0
Asistence: 0
Žluté karty: 2
Červené karty: 0
Minuty: 832
Alternativa za Dioufa. Odchovanec klubu naznačil solidní potenciál, ale musí ustálit své výkony. Potřebuje zapracovat jak na defenzivní činnosti, tak na podpoře ofenzivy. V případě Dioufova odchodu ho může čekat průlomová sezona.
SETRVÁNÍ
Joël Veltman(34 let, obránce)
Zápasy: 28
Góly: 1
Asistence: 1
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Minuty: 1 360
Jedna ze dvou letních posil. Bývalý kapitán Ajaxu dorazil na Olympijský stadion po vypršení kontraktu v Brightonu. „Vůdčí schopnosti, vítězná mentalita, zkušenost. To jsou mé tři největší přednosti,“ představil sám sebe obránce.
Pozn. Statistiky jsou údaji ze sezony 2025/26 bez ohledu na působiště hráče.
SETRVÁNÍ
Manor Solomon (27 let, záložník)
Zápasy: 30
Góly: 3
Asistence: 6
Žluté karty: 1
Červené karty: 0
Minuty: 1 375
Druhá letní posila dorazila z Tottenhamu. Izraelský křídelník však strávil poslední dvě sezony na hostování. Ve Fiorentině ani předtím ve Villarrealu větší stopu nezanechal, ale o ročník dříve v dresu Leedsu zářil. V Championship zapsal 10 gólů, 12 asistencí a slavil postup z prvního místa.
Pozn. Statistiky jsou údaji ze sezony 2025/26 bez ohledu na působiště hráče.
SETRVÁNÍ
Pablo (22 let, útočník)
Zápasy: 32
Góly: 10
Asistence: 2
Žluté karty: 4
Červené karty: 0
Minuty: 2 015
Zimní posila zatím stále čeká na svou premiérovou trefu, ale trenér Santo Brazilci věří. Důkazem je, že Pablo v prvním zápase sezony figuroval v základní sestavě a připsal si asistenci. Čeká se, že naváže na 10 tref ve 13 zápasech z loňského podzimu v Portugalsku.
Pozn. Statistiky jsou údaji ze sezony 2025/26 bez ohledu na působiště hráče.
SETRVÁNÍ
Mohamadou Kanté (20 let, záložník)
Zápasy: 32
Góly: 5
Asistence: 3
Žluté karty: 6
Červené karty: 0
Minuty: 1 681
Se svými 189 centimetry bude tlačit na pozici defenzivního záložníka. V uplynulé sezoně sbíral minuty především za juniorku, ale na startu tohoto ročníku má místo v základní sestavě. Pokud naplní očekávání, stane se náhradou za Součka.
SETRVÁNÍ
Lewis Orford (20 let, záložník)
Zápasy: 24
Góly: 9
Asistence: 7
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Minuty: 1 973
Odchovanec klubu hrál minulou sezonu především za juniorku. Proti Portsmouthu nicméně nastoupil v základu a rozhodně nezklamal. „Je to splněný sen pro mě i mou rodinu,“ neskrýval dojetí po 15 letech v klubu. Mohl by být příjemným překvapením.
NA HRANĚ
Alphonse Areola (33 let, brankář)
Zápasy: 20
Obdržené góly: 37
Čistá konta: 0
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 2 249
Mistr světa s Francií z roku 2018 aktuálně plní roli dvojky, na níž by pro Championship mohl být příliš drahý. V minulém ročníku chytal více než Hermansen, ale také obdržel více branek a neudržel jediné čisté konto. Odchod by nepřekvapil.
NA HRANĚ
Edson Álvarez (28 let, záložník)
Zápasy: 18
Góly: 0
Asistence: 1
Žluté karty: 6
Červené karty: 0
Minuty: 1 126
Celou sezonu strávil na hostování ve Fenerbahce, které nezaujal natolik, aby si ho klub z Istanbulu ponechal. Ve West Hamu si doposud nedokázal vybudovat pevnou pozici. Nyní má nicméně při zranění Součka šanci. Klub by se však jeho odchodu údajně nebránil.
Pozn. Statistiky jsou údaji ze sezony 2025/26 bez ohledu na působiště hráče.
NA HRANĚ
James Ward-Prowse (31 let, záložník)
Zápasy: 20
Góly: 0
Asistence: 1
Žluté karty: 2
Červené karty: 0
Minuty: 1 277
Vyhlášený exekutor standardních situací se poslední roky hledá. Rytmus nenašel ani na hostováních v Nottinghamu a Burnley. V posledních třech sezonách si připsal nicotné tři asistence a dokonce ani neskóroval. Nyní má poslední šanci přesvědčit.
Pozn. Statistiky jsou údaji ze sezony 2025/26 bez ohledu na působiště hráče.
NA HRANĚ
Keiber Lamadrid (22 let, záložník)
Zápasy: 4
Góly: 1
Asistence: 1
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 265
První Venezuelan v historii klubu přišel už v zimě. Na jaře dostal příležitost pouze na 71 minut v FA Cupu. Během přípravy hrál hodně, ale ke své smůle se v jejím posledním zápase zranil. Není vyloučeno, že půjde sbírat minuty na hostování.
NA ODCHODU
Aaron Wan-Bissaka (28 let, obránce)
Zápasy: 27
Góly: 0
Asistence: 3
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Minuty: 2 204
Pozici pravého beka má West Ham spolehlivě pokrytou Walkerem-Petersem a Veltmanem. O anglického reprezentanta navíc stojí Aston Villa. Už dříve se na něj vyptávaly Fenerbahce a Everton. Bývalý hráč Manchesteru United půjde za lepším.
NA ODCHODU
Jean-Clair Todibo (26 let, obránce)
Zápasy: 25
Góly: 0
Asistence: 1
Žluté karty: 5
Červené karty: 1
Minuty: 2 025
Tohle se nepovedlo. Mistr Španělska s Barcelonou se během dvou let rozhádal se třemi trenéry. Když byl proti Newcastlu vystřídán v květnu již po 25 minutách, prohlásil, že pod Santem už nenastoupí, což stále platí. Změnu chtějí všechny zúčastněné strany.
NA ODCHODU
Niclas Füllkrug (33 let, útočník)
Zápasy: 29
Góly: 1
Asistence: 0
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 1 060
Někdejší útočná jednička „Die Mannschaft“ se po odchodu z Německa neprosadila ani ve West Hamu, ani na hostování v AC Milán. V plánech „kladivářů“ nefiguruje, ale zadarmo se ho vzdát nechtějí, což se zatím jeví jako problém. Zřejmě se vrátí domů.
NA ODCHODU
Soungoutou Magassa (22 let, záložník)
Zápasy: 26
Góly: 1
Asistence: 1
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Minuty: 1 259
Loňská posila z Monaka měla připravit Součka o místo. Ze vzájemného souboje ovšem vyšel vítězně český záložník. Magassa se i proto nejspíše vrátí zpět do Francie, kde o něj stojí Lyon a Marseille. Zájem mají mít i v Juventusu, Frankfurtu a Galatasarayi.
NA ODCHODU
Maxwel Cornet (29 let, záložník)
Zápasy: 8
Góly: 0
Asistence: 0
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 112
Vrací se po hrůzostrašném hostování v Janově, kde skoro nehrál. Za West Ham si kopl naposledy před dvěma roky. Od té doby hostuje. Očekává se, že kdysi nadějný křídelník opět odejde. Nyní je nicméně zraněný a zájemci se nehrnou.
Pozn. Statistiky jsou údaji ze sezony 2025/26 bez ohledu na působiště hráče.
ODEŠLI
Mateus Fernandes (21 let, záložník)
Zápasy: 42
Góly: 5
Asistence: 5
Žluté karty: 7
Červené karty: 0
Minuty: 3 026
Druhý nejdražší prodej v historii klubu. Tottenham za něj zaplatil 100 milionů eur. West Ham tak za rok zdvojnásobil svou investici. „Líbil se mi dlouhodobě. Je kvalitní na míči, hraje ve vysoké intenzitě a je chytrý. Přesně zapadá do našeho stylu,“ těší se trenér Roberto De Zerbi.
ODEŠLI
Crysencio Summerville (24 let, záložník)
Zápasy: 34
Góly: 7
Asistence: 5
Žluté karty: 7
Červené karty: 0
Minuty: 2 715
Šikovný křídelník zaujal i na letošním mundialu. Se dvěma góly a dvěma asistencemi patřil k tahounům Nizozemska. Zajímali se o něj i „Rudí ďáblové“, ale nakonec zamířil do Saúdské Arábie. „Je to pro mě čest,“ prohlásil při podpisu s Al-Hilálem.
ODEŠLI
Freddie Potts (22 let, záložník)
Zápasy: 26
Góly: 0
Asistence: 1
Žluté karty: 2
Červené karty: 1
Minuty: 1 453
S klubem se emotivně loučil po dlouhých 16 letech. „Kdykoliv jsem na sebe navlékl dres West Hamu, cítil jsem pýchu. Odcházím, ale fanouškem zůstanu navždy,“ slíbil příznivcům „kladivářů“. S Bruggami okusí Ligu mistrů.
ODEŠLI
Callum Wilson (34 let, útočník)
Zápasy: 35
Góly: 7
Asistence: 1
Žluté karty: 1
Červené karty: 0
Minuty: 1 366
Zadarmo přišel, zadarmo odešel. Silný útočník zůstává v Premier League ve službách Brentfordu. „Má ohromné zkušenosti, které nám pomohou na hřišti i v kabině, a čich na góly. Je to skvělá posila,“ potěšil jeho příchod trenéra Keitha Andrewse.
ODEŠLI
Adama Traoré (30 let, záložník)
Zápasy: 32
Góly: 0
Asistence: 3
Žluté karty: 1
Červené karty: 0
Minuty: 938
Odchovanec Barcelony je proslulý svou svalnatou postavou. To nejlepší má však za sebou. Od začátku léta je bez angažmá, když nepřijal návrh smlouvy se sníženou mzdou. Naposledy se o něj zajímal turecký Samsunspor a před ním španělské Deportivo A Coruňa.
ODEŠLI
Axel Disasi (28 let, obránce)
Zápasy: 17
Góly: 1
Asistence: 0
Žluté karty: 1
Červené karty: 0
Minuty: 1 510
Po úspěšném hostování se vrátil do kmenové Chelsea, jenže ta s ním nepočítá a hledá se řešení. Jedním z nich je i návrat do West Hamu. Ten má ovšem velkou konkurenci v Crystal Palace, jemuž by se hodil jako náhrada za Maxence Lacroixe, který posílil právě Chelsea.
Pozn. Statistiky jsou údaji ze sezony 2025/26 bez ohledu na působiště hráče.
ODEŠLI
Lukasz Fabianski (41 let, brankář)
Zápasy: 1
Obdržené góly: 1
Čistá konta: 0
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 90
Polský veterán již ukončil kariéru, během níž v Premier League odchytal 376 utkání, ve kterých udržel 95 čistých kont. Jeho největšími úspěchy jsou vítězství v FA Cupu s Arsenalem v roce 2014 a v Konferenční lize s West Hamem v roce 2023.