Ronaldo na konci kariéry závodí s časem. Jeho tempo ale říká: 1000. gól stihne. Kdy?
Na internetu najdete mnoho stránek, které s pravidelnými aktualizacemi sledují, kolik branek chybí Cristianu Ronaldovi do bájné mety 1000 gólů. Web roadto100goals.com a další ale musely zpozornět u nedávných Portugalcových slov. V době, kdy mu na počítadle zbývá 24 branek, připustil jednačtyřicetiletý hráč, že následující sezona může být jeho poslední. Stihne závod s časem?
Pokud zahrneme fakt, že Pelému byly počítány do obdivuhodné sbírky 1279 gólů i neoficiální a přátelské zápasy, je Ronaldo světovým premiantem. Nikdo nemá víc než jeho 976 branek, dokonce i Lionel Messi je v tomto ohledu pozadu o 55 gólů. Vzhledem k tomu, že je ale Argentinec o tři roky mladší a nedávné mistrovství světa ukázalo, že umí být ještě nesmírně produktivní, Ronaldovo prvenství by mohlo brzy padnout.
Kdyby se ale dostal na 1000 gólů, status hráče, který to dokázal jako první, už by nesmazatelně měl. Něco jako první člověk, který vkročil na Měsíc. Touha být v něčem nejlepší, jedinečný – to je jedna z motivací, která jednačtyřicetiletého atleta bezesporu nadále pohání.
„Chci toho dosáhnout, ale musím sledovat, jak budou v příštích letech reagovat mé nohy. Pokud dosáhnu tisíce gólů, bude to fajn. Když nebudu zraněný, určitě to zvládnu,“ prohlásil před rokem. Tehdy nebylo jasno, kde bude sázet góly dál, nakonec zvolil prodloužení smlouvy s Al Nassrem a přidal v jeho dresu dalších 30 zásahů.
Právě taková kadence podtrhuje Ronaldova nedávná slova. „Tohle je nejspíš můj poslední rok s fotbalem a chci zanechat velkolepý odkaz,“ řekl pro Vogue. Jakoby si byl jistý, že důležitý tisícový milník (onen velkolepý odkaz) zvládne překonat. Sebevědomí možná pramení z toho, že si Ronaldo udělal jednoduchou matematiku. K vysněné metě by mu stačilo nezopakovat sezonu 2022/2023 – jediný ročník v jeho kariéře, kdy zaznamenal méně než 24 branek (počet, který mu do tisícovky chybí). Jaký k tomu bude mít prostor?
Přepíše se na jaře historie?
Saúdská liga už začala, ale Ronaldo u výhry 3:0 nad Haraslínovým Al Fatehem na hřišti nebyl, sledoval jej z VIP zóny. Stejně tak nestihne úterní pohárové klání, ale k dispozici bude už 21. srpna na zápas Al Riyadhem. To znamená, že bude moct v nejlepším případě naskočit do 33 ligových utkání. Pak bude záležet na tom, jak se Al Nassru bude dařit v domácím poháru i ssijské Lize mistrů. V ní tradičně kráčí daleko, bavíme se o další porci zhruba jedenácti utkání a například třech až čtyřech pohárových.
K tomu bude Ronaldo zřejmě povolán do portugalské reprezentace, která hraje na podzim šest utkání v Lize národů a případné další na jaře. Že by ho nenominoval nový kouč Jorge Jesús? Vzhledem k tomu, že střelce vedl v minulosti právě v Al Nassru, se to zdá krajně nepravděpodobné.
Realistická porce utkání, která v avizovaném posledním roce kariéry Ronalda čeká, tak může dosáhnout i s národním týmem až 50 zápasů. Vzhledem k tomu, že v arabském klubu si držitel pěti Zlatých míčů drží průměrnou statistiku gólu na 0,87 v jednom zápase, znamenalo by to, že by čtyřcifernou hranici prorazil zhruba kolem 28. utkání sezony.
Musíme ale započítat i bilanci za reprezentaci (0,67 gólu na zápas), což by znamenalo zhruba čtyři zářezy. Na zbylou dvacítku branek by mu pak v Al Nassru při jeho klasickém tempu stačilo 23 zápasů, tudíž by klidně mohl mít magickou metu v kapse už v prosinci a pak svou sbírku jen navyšovat. To je ale scénář pouze pro předpoklad, že Ronaldo bude fotbalově i fyzicky v naprostém topu, na což už v jeho věku rovněž nelze spoléhat. Jeho historie ale jasně říká: minimálně na jaře na 1000 gólů dosáhne. K ideálnímu konci kariéry mu už pak nic bránit nebude.
|Sezona
|Góly / Zápasy
|Góly na zápas
|2022/23
|23 (46 záp.)
|0,5
|2023/24
|51 (57 záp.)
|0,89
|2024/25
|42 (50 záp.)
|0,84
|2025/26
|38 (49 záp.)
|0,78
|2026/27
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