Majitel s pistolí na hřišti, zuřící fandové v kancelářích. PAOK je prostě jiný klub
Když se majitel fotbalového klubu chová jako blázen, těžko se může divit, že podobný přístup časem převezmou i jeho fanoušci. V PAOK Soluň se tento princip akce a reakce o víkendu naplnil v téměř groteskní podobě. Ivan Savvidis před osmi lety vtrhl během ligového šlágru na hřiště s pistolí za pasem. O víkendu zase stovky naštvaných příznivců PAOK pronikly do prostor stadionu a chtěly majiteli zabránit v prodeji klubového miláčka Giannise Konstanteliase do Borussie Dortmund.
V neděli se před stadionem Toumba v Soluni začaly odehrávat scény, které by všude jinde působily až absurdně. Přibližně čtyři stovky fanoušků PAOK se sešly kvůli plánovanému odchodu 23letého Giannise Konstanteliase do Borussie Dortmund. Část příznivců následně pronikla i do klubových kanceláří a požadovala rozhovor s majitelem Ivanem Savvidisem.
Důvod? Zabránit přestupu oblíbeného hráče.
Konstantelias prošel akademií PAOK, za první tým odehrál 190 utkání a nastřílel 44 branek. Dortmund za něj podle různých německých zdrojů zaplatil zhruba kolem 30 milionů eur.
Jenže část fanoušků PAOK má pocit, že do přestupu má prostě právo mluvit. Transparenty, světlice, demonstrace před stadionem. A nakonec také vstup do klubových prostor. Ultras požadovali, aby vedení už domluvený transfer zrušilo. A chtěli to slyšet osobně od Savvidise.
Jednou už přestup zastavili, nyní ne
Nešlo přitom o úplně iracionální pokus. Fanouškům totiž podobná „taktika“ už jednou vyšla. V létě 2025 byl Konstantelias prakticky domluvený s VfB Stuttgart. Německý klub měl s PAOK dohodu přibližně na 18 milionů eur plus bonusy a hráč se už podle německých médií loučil se spoluhráči.
Pak ale přišel mohutný odpor příznivců PAOK. Savvidis nakonec obchod na poslední chvíli zastavil a Konstantelias dostal nový kontrakt.
Proč by tedy fanoušci tentokrát neměli zkusit totéž?
Navíc je fakt, že jejich počínání a následný ústupek se Savvidisovi dokonale vyplatil. Po roce totiž stejného hráče prodal o víc než 10 milionů eur výhodněji.
Tentokrát totiž protesty nepadly na úrodnou půdu a hráč už se po víkendu přesunul do Dortmundu.
PAOK – klub, kde je možné cokoliv
Jinak je ale zajímavé, jaké prostředí PAOK s kontroverzním majitelem dlouhodobě vytváří. I na horkokrevné řecké fanoušky to je extrém.
Ultras klubu totiž dlouhodobě ukazují, že když se jim nějaké rozhodnutí nelíbí, vytvoří tlak, který nejde přehlédnout. Jakoby se inspirovali divokostí majitele.
Jeho nejslavnější chvíle se odehrála 11. března 2018. PAOK tehdy hrál mimořádně důležitý ligový zápas proti AEK Atény. V závěru vstřelil Fernando Varela gól, který rozhodčí následně neuznal kvůli ofsajdu.
A Savvidis cítil křivdu tak silně, že se rozhodl konat. V doprovodu ochranky vstoupil přímo na hrací plochu. Pod sakem měl v pouzdře za pasem viditelnou pistoli. Zápas byl přerušen a hráči AEK odmítli pokračovat.
Řecká liga později Savvidisovi udělila tříletý zákaz vstupu na fotbalové stadiony a pokutu 100 tisíc eur. PAOK přišel o body, čímž prakticky ztratil šanci na titul.
Savvidis se následně omluvil. Tvrdil, že šlo o emocionální reakci a že jeho úmyslem nebylo nikomu vyhrožovat. Jenže bláznivý obraz zůstal. Jeho i klubu.
PAOK je prostě tým, kde emoce občas přetékají přes běžné hranice. A když před lety ukázal samotný majitel, že při sporně odpískaném momentu je možné vtrhnout přímo na hřiště, neměl by být až tolik překvapený z toho, že o víkendu jeho příznivci pro změnu navštívili kanceláře klubu…