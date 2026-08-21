Českého záložníka oslavují v Belgii: umělec, třída, atrakce. Všimla si i reprezentace
Přestoupil do Anderlechtu, naskočil do sedmi zápasů a okamžitě si získal pozornost. „Už teď je velkou atrakcí,“ zmínil belgický deník Nieuwsblad. Lukáš Ambros, český záložník, sehrál významnou roli ve čtvrtečním utkání play off Evropské ligy na hřišti Kajratu Almaty. Při vítězství 3:0 zaujal gólem po střele z dálky i asistencí z rohového kopu.
Santi Denia, nový reprezentační trenér, postupně studuje hráčské možnosti před první nominací pro zápasy Ligy národů. V posledních týdnech sledoval společně s generálním manažerem Pavlem Nedvědem několik utkání na českých stadionech včetně kvalifikace evropských pohárů, nejspíš ale také zaregistroval výkony Lukáše Ambrose, technicky vybaveného středopolaře.
Dvaadvacetiletý hráč, který se zatím dostal nejvýš do jednadvacítky, přestoupil v červenci do Anderlechtu Brusel za pět milionů eur (v přepočtu asi 120 milionů korun) z Górniku Zabrze. V sedmi soutěžních zápasech, z toho šestkrát startoval v základní sestavě, zaznamenal dva góly a asistenci.
„Každý, kdo viděl, jak se Češi trápili na mistrovství světa, si musí klást otázku, proč Ambros chyběl v kádru,“ zmínil belgický server HLN a doplnil: „Je pořád brzy, ale pět milionů se jeví jako vynikající investice sportovního ředitele.“
Český záložník se stal v Belgii velkým tématem. „Jeho levá noha je něčím výjimečná, ten Čech v sobě prostě něco má,“ uvedl deník La Derniere Heure. „Nechci to zakřiknout, ale zatím se zdá, že fanoušci Anderlechtu mají nového miláčka,“ zmínil redaktor Yves Taildeman.
Belgie tleská: To je prostě třída!
Poprvé skóroval už minulý týden v odvetném zápase kvalifikace Evropské ligy proti řeckému PAOKu Soluň. Ambros si seběhl do středu hřiště pro přihrávku od stopera, elegantně si pustil míč za sebe, čímž se zbavil dvou bránících hráčů, a po čtyřech velmi rychlých kontaktech s balonem vystřelil na bližší tyč.
Další individuální akci předvedl ve čtvrtek večer proti Kajratu Almaty. Středopolař, jenž působil v mládežnických kategoriích ve Slovácku a Slavii, vystihl riskantní přihrávku soupeře, sebral balon a vystartoval s ním po pravé straně dopředu.
Když se přiblížil k hraně velkého vápna, udělal pohyb na střed hřiště a tentokrát zamířil na zadní. „Nádherná technická střela kolem brankáře Anarbekova,“ popsal situaci server Sporza. Vydařená trefa rezonovala na sociálních sítích, pochopitelně neunikla ani oficiálnímu účtu české reprezentace. „Jen tak dál, Ambri,“ stálo u příspěvku.
Zajímavé je, že Ambros při obou vstřelených gólech zapojil do akce výhradně levou nohu. Její kvalitu ukázal proti Kajratu Almaty i při zahrávání rohových kopů. Už ve druhé minutě zápasu si srazil jeho centr do vlastní branky Jaakko Oksanen, v závěru první půle pak asistoval u trefy spoluhráče Danyla Sikana.
Za výkon v Kazachstánu obdržel od belgických médií nadstandardní známku sedm z deseti. A že zaslouženě, dokazují i podrobné statistiky datové společnosti Wyscout. Za 95 odehraných minut zaznamenal celkem 66 přihrávek, přičemž pokazil pouze jednu. Osm z nich směřovalo do poslední třetiny hřiště a dvě pak do pokutového území soupeře.
„Už teď je velkou atrakcí. Jak se dokáže uvolnit nebo si prostrčit míč mezi nohama soupeře – to je prostě třída,“ napsal deník Nieuwsblad. Následně pokračoval otázkou: „Našel Anderlecht skutečně nového umělce?“
Stejný dotaz platí také z pohledu české reprezentace.
|Hráčská metrika
|Celkem
|Detail / xG / Úspěšnost
|Odehrané minuty
|95
|95 min
|Góly
|1
|0,08 xG
|Asistence
|1
|0,24 xA
|Střely
|1 / 1
|100% na branku
|Přihrávky
|66 / 65
|98% úspěšnost
|Přihrávky do finální třetiny
|8 / 7
|88% úspěšnost
|Přihrávky do vápna soupeře
|2 / 2
|100% úspěšnost
|Centry
|1 / 1
|100% úspěšnost
|Driblinky
|3 / 1
|33% úspěšnost
|Defenzivní souboje
|3 / 1
|33% vítězné
|Vzdušné souboje
|0 / 0
|Ztráty míče
|3
|0 na vlast. pol.
|Zisky míče
|6
|5 na pol. soupeře
|Hráčská metrika
|Hodnota
|Zápasy
|7
|Odehrané minuty
|593
|Góly / očekávané
|2
|Asistence / očekávané
|1
Zdroj dat: Wyscout