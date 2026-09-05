Soupeř Česka o koeficient rozhazuje: Olympiakos posouvá rekordy, pomoc z Nottinghamu
- České kluby soupeří s Řeckem o desáté místo v koeficientu UEFA, které od sezony 2028/29 zaručuje přímou vstupenku do Ligy mistrů.
Řecký Olympiakos vedený majitelem Evangelosem Marinakisem trhá přestupové rekordy a neváhá investovat desítky milionů eur do posil z prestižních evropských lig.
Přestože má řecká liga problém lákat špičkové hráče v nejlepším věku, Olympiakosu pomáhá propojení s anglickým Nottinghamem i úspěšný prodej odchovanců.
Konkrétně řečeno se jedná o Olympiakos, který čerstvě překonal přestupový rekord řeckého fotbalu. Zatímco řada tamních celků se potýká s finančními potížemi (AEK Atény dostal od UEFA pokutu 500 tisíc eur za překročení 70% limitu squad-cost ratio, v minulosti se s dluhy potýkal Aris Soluň a Panionios byl dokonce před šesti lety vyřazen z první ligy), klub z Pirea si může zásluhou extravagantního majitele Evangelose Marinakise vyskakovat.
Kontroverzní boss pálí miliony eur, avšak dlouhodobě dokáže výrazné investice kompenzovat prodeji hráčů. Jeho práce má současně hmatatelné výsledky: třeba vítězství v Konferenční lize (2024).
Ani to však stále nestačí k tomu, aby byla řecká Super League více respektovaná. Tamní celky se navíc musí protloukávat letními předkoly evropských pohárů, proto je tak důležitá desátá příčka v koeficientu, jež zaručí volnou vstupenku do LM.
„Olympiakos může být velký klub, ale bohužel se řecký fotbal nachází na nízké úrovni evropského žebříčku. Pro velmi dobré mladé hráče není působení v řecké lize první volbou. Žádný špičkový hráč ve věku 23, 24, 25 nebo 26 let nechce v červnu, a dokonce ani v červenci, přijít hrát fotbal do Řecka. Proto musíme čekat až na poslední dva týdny přestupového období, kdy mohou do Řecka přijít někteří hráči, kterým se nepodařilo získat angažmá v jedné z velkých evropských lig,“ říká miliardář a úspěšný podnikatel ve fotbale.
Tudíž transfer kolumbijského reprezentanta a účastníka letního MS Gustava Puerty ze španělského Racingu Santander přišel až na poslední chvíli poté, co mu nevyšel přestup do Benfiky Lisabon. Olympiakos neváhal vysázet 16 milionů eur, některé zdroje dokonce mluví o dvaceti. Santander tvrdí, že hráčská práva převedl na Řeky po zaplacení výstupní klauzule, čímž vyvrátil, že by se na akci podílel Nottingham.
Peníze jsou, hráči přesto nechtějí přijít
Vzápětí dorazil Leon Bailey z Aston Villy za částku kolem 8,5 milionu eur, což je docela levné, když jeho tržní hodnota podle Transfermarktu ještě v roce 2024 činila 42 milionů.
„Fanoušci by neměli nic považovat za samozřejmost. Zaplatili jsme Puertovu klauzuli ve výši 16 milionů eur, a přesto nechtěl přijít, protože dával přednost přestupu do Benfiky. Co jiného můžete dělat?“ ptá se Marinakis.
„Všichni musí pochopit úroveň naší ligy a také to, že se každý den snažíme překonávat očekávání. A nejde jen o Olympiakos. Vidím to u Panathinaikosu s AEK. Také se snaží překonávat očekávání a rozhodně to není snadné,“ pokračuje šéf s narážkou na další drahý transfer přemožitele Hradce Králové v play off o KL, který do Girony poslal za Azzedine Ounahiho 14 milionů eur.
Ounahi a vzápětí Puerta překonali rekord Zlatka Zahoviče z roku 1999. Olympiakos poslal navrch do Nottinghamu dalších devět milionů eur za Davida Carma, jenž se v Anglii dlouhodobě neprosadil.
Větší personální provoz je ovšem mezi Olympiakosem a Rio Ave, třetím týmem z Marinakisova fotbalového impéria. Dává to smysl: sportovní rozdíl mezi řeckou a portugalskou ligou není tak velký jako mezi oběma vůči Premier League.
Naším snem je vyhrát Evropskou ligu
Olympiakos vypadl již ve 3. předkole Ligy mistrů proti Nijmegenu a propadl se do ligové fáze Evropské ligy. Tu si chce nyní podmanit. „Naším snem je dojít v Evropské lize až do konce. Vyhrát ji,“ věří Marinakis. To by ale příliš nepomohlo českým klubům...
Olympiakosu pomáhá skutečnost, že jeho majitel vlastní rovněž anglický Nottingham. A ten už může být lákadlem pro posily, které doufají, že se přes Řecko dostanou do Premier League.
„Říkají si, že pokud budou dobře hrát za Olympiakos, mají šanci se dostat do Anglie, což nám pomáhá u velkého množství hráčů,“ prozrazuje.
Marinakisův plán vychází i díky tomu, že dokáže dobře prodávat. Klub v posledních patnácti letech od příchodu nového vlastníka masivně investoval do akademie.
Výsledky již přicházejí: tehdy 18letý Charalampos Kostoulas odešel před rokem do Brightonu za 35 milionů eur. S dalšími čerstvými letními prodeji měl Olympiakos získat okolo 79 milionů eur. Hull City zaplatil za Tzolakise a Mouzakitise dohromady zhruba 35 milionů eur v garantovaných částkách, s možností dalších bonusů. Byznys funguje.
Nejdražší příchody do řecké ligy:
|Hráč
|Přestup
|Cena
|1.Gustavo Puerta
|Racing Santander ➔ Olympiakos
|€16+ mil.
|2.Azzedine Ounahi
|Girona ➔ Panathinaikos
|€14 mil.
|3.Zlatko Zahovič
|Porto ➔ Olympiakos
|€13,5 mil.
|4.Giovanni
|Barcelona ➔ Olympiakos
|€12 mil.
|5.Christos Zafeiris
|Slavia ➔ PAOK
|€10,5 mil.