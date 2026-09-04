Vindahl pustil každou druhou střelu, už přišla kritika. Spekulovalo se o rychlé posile
V posledních dnech přestupového období se v Itálii řešila další gólmanská posila pro druholigovou Sampdorii Janov. Spekulace vyvolaly výkony Petera Vindahla, hosta ze Sparty. Minulou sobotu proti Juve Stabia (1:2) zaváhal u rozhodujícího gólu. „Na startu sezony do značné míry zklamal,“ uvedl novinář Luca Pastorino z deníku Genoa Today.
V minulé sezoně dlouho marodil, od února se potýkal s poraněním nohy. Peter Vindahl se měl vrátit do akce na přelomu července a srpna. „Jsem připravený už pár týdnů,“ zdůraznil dánský gólman poté, co po třech letech opustil Spartu.
V Sampdorii, kam zamířil na roční hostování s opcí na trvalý přestup, má prozatím důvěru od realizačního týmu. Vindahl začal jako brankářská jednička, odchytal všechna tři soutěžní utkání. V nich inkasoval podle statistik pět gólů z deseti střel na branku.
Už při premiéře – v pohárovém utkání proti Cremonese (0:2) – dostal gól, když neodhadl výběh proti centru z levé strany hřiště. Neměl ho a míč propadl k Davidu Stücklerovi, který ho dopravil bez velkých problémů i ve skluzu do prázdné branky.
V Itálii se poměrně rychle řešila Vindahlova kvalita. „Má dost široká ramena na to, aby tlak ustál. Když hrajete za Sampdorii, je normální, že vás lidi hodnotí,“ reagoval trenér Bernardo Corradi. „Pro něj je teď nejlepší chytat co nejvíc, aby znovu získal sebevědomí a zbavil se určité rzi, protože od března nehrál,“ doplnil ještě před posledním ligovým utkáním proti Juve Stabia.
V něm Vindahl podal další rozpačitý výkon. Sampdoria vedla na domácím hřišti po prvním poločase 1:0, ale dvěma inkasovanými góly v rozmezí devíti minut ztratila všechny tři body (zatím má jeden po dvou kolech). „Brankám se dalo vyhnout, Vindahl skončil na lavici obžalovaných,“ zmínil deník Genoa Today.
Zklamal, ale musí najít sílu
Zvlášť druhá situace vypadala opravdu podezřele. Antonio Di Nardo, útočník Juve Stabia, se ocitl po centru do vápna ve velkém úhlu, přesto překvapivě z druhého doteku vystřelil na přední tyč. Vindahlovi prošel balon mezi nohama.
„Jeho chyba se ukázala jako rozhodující,“ mají jasno italská média. „Je zklamání, že jsme inkasovali dva takové góly. Jeden z rohu a druhý po autovém vhazování. Za chyby jsme draze zaplatili,“ zlobil se kouč Corradi.
Sampdoria, která působí ve druhé italské lize už čtvrtou sezonu, přivedla přes léto celkem čtrnáct posil. Vindahl, osmadvacetiletý brankář, je pochopitelně jednou z nich. K týmu se připojil v polovině srpna. „Je mi osmadvacet a už jsem odehrál docela dost zápasů. Určitě přináším zkušenosti, ale také schopnost hrát nohama a dominovat v pokutovém území,“ představil se tehdy fanouškům v rozhovoru pro klubový web.
Při ohlédnutí za uplynulým přestupovým oknem nezískal zatím od italských novinářů pozitivní hodnocení. „První nepříjemná poznámka se týká gólmana,“ líčil žurnalista Luca Pastorino z Genoa Today. „Na začátku sezony zklamal, ale není dítě, má zkušenosti. Musí najít sílu reagovat a ukázat kvalitu. Zdá se, že klub a trenérský štáb jsou odhodlaní mu i dál důvěřovat,“ pokračoval.
Přesto se v posledních dnech, konkrétně po zápase s Juve Stabia, spekulovalo o příchodu dalšího brankáře. Jak uvedl server sampnews24.com, Sampdoria uvažovala o podpisu smlouvy se 34letým gólmanem Albertem Palearim z prvoligového Turína.
V Itálii se konkrétně psalo následující: „Sampdoria je nucena přehodnotit své brankářské plány kvůli Vindahlově žalostnému výkonu proti Juve Stabia. Brankářova chyba naléhavě znovu otevřela hledání nové jedničky.“
Nakonec k dohodě na poslední chvíli nedošlo. Vindahl by měl pravděpodobně i v dalších utkáních zůstat mezi třemi tyčemi.
Vindahl v Sampdorii
|Zápasy
|3
|Odehrané minuty
|295
|Inkasované góly
|5
|xG: 4,33
|Střely proti
|10
|Zákroky
|5
|Reflexivní: 3
|Dlouhé přihrávky
|26
|Úspěšné: 14
|Krátké přihrávky
|81
|Úspěšné: 80
Zdroj dat: Wyscout