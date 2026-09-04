To je taky mašina! Jak vypadal hvězdný večer Alexe Krále v Kodani
- Alex Král potvrdil skvělou formu v Kodani nádhernou trefou při výhře 2:0 nad Nordsjaellandem a stal se hráčem zápasu.
- Jak poznal na místě redaktor iSport.cz, fanoušci si českého záložníka okamžitě oblíbili a jeho nasazení srovnávají s bývalou klubovou legendou Zdeňkem Pospěchem.
- Zaplněný stadion Parken předvedl strhující atmosféru, během níž si Král při střídání vysloužil potlesk vestoje.
PŘÍMO Z KODANĚ | Alex Král pokračuje ve vydařeném vstupu do nového angažmá v Kodani. Český fotbalista se při výhře 2:0 nad Nordsjællandem blýskl parádní trefou a znovu ukázal, že si v týmu rychle buduje silnou pozici. „Ten Král, to je mašina,“ usmíval se domácí fanoušek Mikkel. A nebyla to jediná česká stopa, která se během fotbalového večera v Kodani připomněla.
Na stadion Parken se dá z centra Kodaně pohodlně dojet metrem, ale zvládnete to i pěšky. Zhruba půlhodinová cesta vede podél jezer a s blížícím se stadionem přibývají bílo-modré dresy. A hlavně kola. Stovky, možná tisíce kol zaparkovaných před stadionem. Ostatně jako po celé Kodani, kde jde o jeden z nejoblíbenějších způsobů dopravy.
Už při rozcvičce je pořádně slyšet hlavní kotel - Sektion 12. Na úvod zápasu nechybí pyro a během devadesáti minut fanoušci prakticky nepřestávají fandit. Atmosféra se ale zdaleka neomezuje jen na jednu tribunu.
Zhruba tři čtvrtě hodiny před začátkem utkání se usazují do spodních řad tribuny C (Tribuna Carlsberg). Vstupenka do spodní části vyjde na 280 dánských korun (zhruba 900 Kč). Sedačky zde mají spíš symbolický význam. Celý zápas se stojí a čas od času se i tahle část Parkenu přidává k hlavnímu kotli.
Ještě zajímavější je sledovat dění mezi fanoušky. Už před úvodním hvizdem se lidé kolem mě zdraví, podávají si ruce a objímají se. Během utkání přes několik řad rozebírají jednotlivé situace a gestikulují, jak je měli hráči vyřešit. Tribuna Carlsberg působí jako jedna velká rodina.
Ten je taky z Česka
Po úvodním gólu domácích mě v návalu euforie objímá fanoušek stojící vedle. Jakmile doslaví, dáváme se do řeči. Jmenuje se Mikkel a zajímá ho, odkud jsem přijel. Jakmile zjistí, že z Česka, okamžitě vykřikne: „Zdeněk Pospěch!“
Bývalý český reprezentant působil v Kodani mezi lety 2008 až 2011 a fanoušci na něj dodnes nezapomněli. „Legenda. To byla mašina,“ vzpomíná Mikkel. Pak přijde řeč na nového Čecha v bílo-modrém. „Král vypadá taky dobře. Je to povedená posila.”
Uběhnou sotva tři minuty a jeho slova dostanou velmi konkrétní podobu. Alex Král napřáhne z hranice pokutového území a nádhernou dělovkou posílá míč do sítě. 2:0! Parken exploduje. Tahle trefa se slaví snad ještě bouřlivěji než úvodní gól. Mikkel mě znovu objímá. Pak se otočí na ostatní, ukazuje mým směrem a s úsměvem hlásí: „Ten je taky z Česka! Stejně jako Král!“
Vyhrál anketu o hráče zápasu
Český záložník nastoupil proti Nordsjaellandu netradičně z kraje zálohy a povedený večer zdaleka nekončil jeho druhým soutěžním gólem v dresu Kodaně. Ve druhém poločase vyhrál několik důležitých soubojů a za své zákroky si opakovaně vysloužil potlesk tribun.
„Ten Král, to je taky mašina,“ směje se Mikkel.
Stejný výraz přitom použil při vzpomínání na Pospěcha.
Král angažmá v dánské metropoli rozjel velmi dobře. Stal se součástí základní sestavy a po 12 soutěžních zápasech má bilanci dvou branek a dvou asistencí.
Když v 77. minutě opouští hřiště, doprovází ho mohutný potlesk Parkenu. Další ocenění přichází po utkání. V hlasování fanoušků získává přibližně 60 procent hlasů a stává se hráčem zápasu.
Po závěrečném hvizdu následuje děkovačka. Pak se lidé kolem postupně objímají, podávají si ruce a loučí se. Stejně jako se před zápasem vítali.
Nakonec přichází řada i na Mikkela. „Rád jsem tě poznal. Zase někdy doraž, už tady mezi námi máš místo,“ loučí se. Nabídka, která se těžko odmítá. Do Kodaně a na Parken proto určitě znovu zamířím.