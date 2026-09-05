Skandál v nizozemské lize! Výtržnosti fanoušků a pyrotechnika předčasně ukončily zápas
Zápas 5. kola nizozemské fotbalové ligy mezi Utrechtem a Deventerem byl v 65. minutě předčasně ukončen kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Hosté v tu dobu vedli 3:1.
Poprvé rozhodčí zápas přerušil v 61. minutě, kdy domácí příznivci naházeli na hřiště pyrotechniku, včetně dělbuchu, který explodoval jen několik metrů za zády hostujícího brankáře. Hrát se znovu začalo po více než 20 minutách.
Utrechtu snížil zásluhou Daniho de Wita na 1:3, ale když chtěl kapitán rychle pokračovat ve hře a vytáhnout míč ze sítě, obránce Deventeru Kramer mu v tom bránil. To se nelíbilo domácím ultras, kteří vhodili na hřiště kelímky. Rozhodčí pak zápas ukončil.