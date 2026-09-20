Další gól a samá chvála! „Náš“ Naderi rozhodl slavné derby. Kdy posílí Česko?
- Útočník Ryan Naderi rozhodl jediným gólem o výhře Glasgow Rangers 1:0 na hřišti rivala Celtic v nejslavnějším skotském derby.
Třiadvacetiletý útočník odehrál zápas přes nedávné zranění kotníku a od skotských médií sklidil vysoké známky i chválu za výkon.
Příchodu vysokého útočníka do české reprezentace brání už jen administrativní kroky a generální manažer Pavel Nedvěd doufá v jeho brzké dopisování.
Ryan Naderi v největším zápase Skotska prokázal kvalitu a jediným gólem rozhodl o vítězství Rangers 1:0 v Celtic Parku. „Jsem neskutečně šťastný! Zasloužili jsme si to. Neuvěřitelné vítězství,“ radoval se útočník, jehož od reprezentace České republiky dělí jen poslední administrativní záležitosti. Národní tým je tedy blízko zisku významné posily, která ještě může stihnout nadcházející sraz.
Nedávno ho znali jen největší fajnšmekři, ale nyní se o Ryanu Naderim mluví všude. Po právu. Třiadvacetiletý hroťák Glasgow Rangers je v opravdu skvělé formě a pro český tým by po konci Patrika Schicka představoval vítané posílení. Zatím tomu brání jen poslední nezbytné byrokratické kroky, které je třeba splnit, aby rodák z Drážďan mohl reprezentovat. Pouze kvůli tomu (zatím) chybí v nominaci na nadcházející zápasy Ligy národů.
„Jsme v kontaktu s rodinou i s Ryanem samotným. Bylo na něm vidět, jak se těší. Momentálně to je pro něj maličko zklamání, že jsme to nestihli. Pokud ale budeme mít šanci, aby nás ještě doplnil, budeme moc rádi,“ prohlásil v pátek Pavel Nedvěd, generální manažer českých reprezentací. Naderi však smutek hodil za hlavu, stejně jako problémy s kotníkem.
Rozhodl Old Firm derby
Ve třiatřicáté minutě byl ve správný čas na správném místě a do odkryté branky dorazil vyražený míč po utěšené ráně Min-su Kima. „Měl jsem štěstí, že jsem dobře stál, ale přesně to dělá dobrého útočníka, že je přesně tam, kde má být,“ cenil si Naderi.
Jeho výkon se však neomezil na vstřelenou branku a od médií slyšel chválu. Skotský Sun mu dal známku 9 z 10. Ocenil, že energetickým výkonem vedl ofenzivu Rangers.
Mezi nejlepší hráče zápasu jej zařadily i The Times a The Guardian, podle nějž byl Naderi neustálým zdrojem nebezpečí.
Trenér Rangers Derek McInnes si už dříve na muži, který má bulharského otce a českou matku, cenil pracovní morálku, aktivitu v presinku a sílu v soubojích. To 193 centimetrů vysoký Naderi potvrdil i proti Celtiku, když vyhrál hned osm vzdušných bitev.
Ještě v pátek bylo přitom Naderiho nasazení nejisté kvůli poraněnému kotníku. „Nemáme dalšího takového hráče, jako je on. Pokud to půjde, bude hrát,“ dal McInnes jasně najevo, jak je pro něj Naderi důležitý.
🚨🏴 GOAL : RAYAN DON NADERI ⚽🔥— 𝐀𝐮𝐫𝐚𝐅𝐨𝐨𝐭𝐲 🥷 (@aurafooty) September 20, 2026
RAYAN DON NADERI HAS OPENED THE SCORING FOR RANGERS! 😱🔥
🏴 CELTIC 0–1 RANGERS 🏴#SCOTTISHPREMIERSHIP#CELRANpic.twitter.com/OPCpOS1YSt