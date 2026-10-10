Naderi po srazu září! Dvěma góly řídil výhru Rangers, ti vedou skotskou ligu
Český reprezentační útočník Ryan Naderi dvěma góly pomohl fotbalistům Rangers k vítězství 3:1 nad Kilmarnockem. Po 8. kole skotské ligy má třiadvacetiletý hráč na kontě už čtyři trefy. Glasgowský celek vyhrál v domácí soutěži pošesté v řadě a vede tabulku.
Naderi otevřel skóre v 15. minutě, kdy z malého vápna hlavou zakončil přesný centr Penrice. Druhou branku přidal ve 44. minutě opět po centru z levé strany. Do Gassamovy přihrávky se jen natočil a ramenem ji usměrnil do brány.
Německý rodák je nejnovější posilou českého národního týmu, ale z prvního reprezentačního srazu se vrátil s prázdnou. V duelu se Španělskem sice Naderi překonal brankáře Rayu, gól ale rozhodčí neuznal kvůli předchozímu faulu Červa.
V Rangers se ale Naderimu daří, prosadil se ve třech z posledních čtyř ligových zápasů a má na kontě vedle čtyř gólů i asistenci. Další branku a dvě přihrávky si připsal ve dvou zápasech ligového poháru, skóroval i v předkole Konferenční ligy do sítě Jablonce.
|Pořadí a Tým
|Skóre
|Body
|1. Rangers
|11:5
|19
|2. Celtic
|14:4
|18
|3. Hearts
|9:8
|16
|4. Dundee FC
|11:8
|13
|5. Dundee Utd
|10:11
|11
|6. St. Mirren
|8:14
|10
|7. St. Johnstone
|9:10
|8
|8. Aberdeen
|7:8
|8
|9. Motherwell
|9:11
|8
|10. Hibernian
|8:12
|7
|11. Falkirk
|7:11
|6
|12. Kilmarnock
|7:18
|5