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Naderi po srazu září! Dvěma góly řídil výhru Rangers, ti vedou skotskou ligu

Ryan Naderi se trefil dvakrát do sítě Kilmarnocku
Ryan Naderi se trefil dvakrát do sítě KilmarnockuZdroj: Profimedia
Ryan Naderi napadá Juda Bellinghama
Ryan Naderi
Ryan Naderi rozhodl derby mezi Rangers a Celticem
Ryan Naderi rozhodl derby mezi Rangers a Celticem
Ryan Naderi rozhodl derby mezi Rangers a Celticem
Ryan Naderi rozhodl derby mezi Rangers a Celticem
Přes Německo uniklo, že Naderimu z Rangers už se v Praze řeší pas.
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ČTK, iSport.cz
Ostatní ligy
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Český reprezentační útočník Ryan Naderi dvěma góly pomohl fotbalistům Rangers k vítězství 3:1 nad Kilmarnockem. Po 8. kole skotské ligy má třiadvacetiletý hráč na kontě už čtyři trefy. Glasgowský celek vyhrál v domácí soutěži pošesté v řadě a vede tabulku.

Naderi otevřel skóre v 15. minutě, kdy z malého vápna hlavou zakončil přesný centr Penrice. Druhou branku přidal ve 44. minutě opět po centru z levé strany. Do Gassamovy přihrávky se jen natočil a ramenem ji usměrnil do brány.

Německý rodák je nejnovější posilou českého národního týmu, ale z prvního reprezentačního srazu se vrátil s prázdnou. V duelu se Španělskem sice Naderi překonal brankáře Rayu, gól ale rozhodčí neuznal kvůli předchozímu faulu Červa.

V Rangers se ale Naderimu daří, prosadil se ve třech z posledních čtyř ligových zápasů a má na kontě vedle čtyř gólů i asistenci. Další branku a dvě přihrávky si připsal ve dvou zápasech ligového poháru, skóroval i v předkole Konferenční ligy do sítě Jablonce.

Pořadí a TýmSkóreBody
1. Rangers11:519
2. Celtic14:418
3. Hearts9:816
4. Dundee FC11:813
5. Dundee Utd10:1111
6. St. Mirren8:1410
7. St. Johnstone9:108
8. Aberdeen7:88
9. Motherwell9:118
10. Hibernian8:127
11. Falkirk7:116
12. Kilmarnock7:185

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