Z repre dresu ke klubové masterclass: Naderi má životní formu, skotská média ho velebí
- Ryan Naderi dvěma přesnými hlavičkami rozhodl o triumfu Rangers 3:1.
Skotská média jeho suverénní výkon odměnila skvělými známkami.
Forma nového českého útočníka drží slavný klub v boji o ligový titul.
Nejnovější posila české reprezentace je ve skvělé formě. Ryan Naderi dvěma trefami zařídil Rangers šestou ligovou výhru v řadě, když celek z Glasgow porazil Kilmarnock 3:1. Sám Naderi na klubové úrovni zapsal gól či asistenci v posledních pěti startech. „Prožívá skvělé období. Je lídrem naší ofenzivy,“ pochvaloval si jeho výkon trenér Derek McInnes. Weby specializující se na Rangers byly ještě nadšenější: jeho výkon označily za masterclass a udělily mu známku 10/10.
Navléknout dres se lvíčkem na prsou udělalo Ryanu Naderimu velkou radost. „Bylo to úžasné. Užil jsem si každou vteřinu. Jsem opravdu hrdý, že jsem mohl reprezentovat mou zemi. Je skvělé, že mé výkony byly tímto způsobem oceněny,“ zářil Naderi nadšením v předzápasovém rozhovoru. Moc dobře přitom věděl, že musí opět přepnout na skotskou Premier League.
Dvě trefy za poločas
„Před reprezentační pauzou jsme si vytvořili skvělé momentum. Víme, že musíme zůstat plně koncentrovaní, abychom pokračovali v těchto výsledcích. Pokud dáme do zápasu sto procent, zvítězíme. Osobně si fotbal nyní moc užívám a doufám, že se to přenese i na hřiště,“ přál si Naderi. Přání se mu vyplnilo.
Už po čtvrthodině hry si neohroženě našel povedený centr a hlavičkou otevřel skóre. Po míči z levé strany se následně prosadil i v závěru první půle. Djeidi Gassama si z křídla navedl míč na střelu, kterou Naderi opět hlavou usměrnil do sítě. Rangers tak šli do přestávky s tříbrankovým náskokem.
„S úvodním dějstvím musíme být spokojení, ale po změně stran náš výkon uvadl. Soupeře jsme najednou pustili do spousty šancí. Tolik jsme jich předtím dovolili ve třech zápasech dohromady,“ mrzelo asistenta první trefy Jamese Penrice, že Rangers nedokázali udržet vysoko nastavenou laťku i ve druhém dějství.
Rangers tlačí na Celtic
Naderiho výkon však byl i přesto hodnocen nanejvýš pozitivně. Deník The Scottish Sun ho vyhlásil mužem utkání, stejně tak i weby Ibrox News a Rangers News. Poslední jmenovaní jeho výkon označili za „masterclass“. Rovněž uznali, že Naderi rozptýlil obavy, které se s jeho příchodem a úvodem angažmá pojily.
„Je vidět, že už tu všechno zná a plně se aklimatizoval. Přesně tohle od něj potřebujeme,“ plní Naderi očekávání trenéra McInnese. Rangers jsou nyní po osmi kolech druzí se ztrátou dvou bodů na vedoucí Celtic, který vyhrál posledních pět titulů. Rangers naopak slavili naposledy v roce 2021.
„Tvrdě jsme dřeli, abychom se opět dostali do této pozice. Společně s pohárem jsme vyhráli už sedm utkání v řadě. Měl jsem strach, jak dlouhá byla reprezentační přestávka, a o to víc si cením zisku tří bodů. Pomáhají nám také skvělí fanoušci,“ cení si současné situace McInnes.
Velkou zásluhu na ní má právě Naderi, který kromě gólů pomáhá svému týmu i ohromným množstvím práce, kterou odvede v presinku a osobních soubojích. Boj o titul je ještě dlouhý, ale právě forma českého reprezentanta by mohla být pomyslným jazýčkem na vahách. Navíc, pokud si ji udrží, přijdou jistě nabídky z lepších adres, než je Ibrox Stadium.
|Ryan Naderi
|Metrika
|Hodnota
|Odehrané minuty
|90
|Góly
|2
|Asistence
|0
|Střely na bránu
|2/2
|Očekávané góly
|0,34
|Očekávané asistence
|0,23
|Přesné přihrávky
|17/23
|Klíčové přihrávky
|2
|Úspěšné driblinky
|2/5
|Vyhrané souboje
|5/20