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Buchta: Pod Dvorníkem to pro mě v Baníku nemělo smysl, ale mrzí, že mi šanci nedal Skuhravý

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Buchta: Pod Dvorníkem to pro mě v Baníku nemělo smysl, ale mrzí, že mi šanci nedal Skuhravý • Zdroj: isport.tv
David Buchta odešel v létě z Baníku do srbského Radnički Kragujevac, kde se mu střelecky daří
David Buchta slaví gól v přípravném zápase proti Lubinu
Ostravský David Buchta v utkání 3. předkola Konferenční ligy proti Austrii Vídeň
David Buchta v dresu Baníku během souboje V Kodani
Ostravský filuta David Buchta v zápase proti Karviné
David Buchta v zápase proti Slavii
David Buchta v zápase proti Slavii
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Dvě stovky soutěžních zápasů za Baník už mu nikdo neodpáře, neproměněnou penaltu v předkole Evropské ligy na půdě Legie Varšava bohužel také ne. „Byl to hlavní moment, od té doby to šlo dolů... Doteď mě to mrzí,“ popisuje v téměř hodinovém rozhovoru odchovanec ostravského klubu David Buchta, jenž v létě poprvé v životě vyrazil za jiným než slezským dobrodružstvím. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál už střílí góly za srbské Radnički Kragujevac. „Polepšil jsem
si,“ netají Buchta a vrací se i k nepovedenému jaru, trenérům FCB či vztahu s fanoušky.

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