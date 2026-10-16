Buchta: Pod Dvorníkem to pro mě v Baníku nemělo smysl, ale mrzí, že mi šanci nedal Skuhravý
Dvě stovky soutěžních zápasů za Baník už mu nikdo neodpáře, neproměněnou penaltu v předkole Evropské ligy na půdě Legie Varšava bohužel také ne. „Byl to hlavní moment, od té doby to šlo dolů... Doteď mě to mrzí,“ popisuje v téměř hodinovém rozhovoru odchovanec ostravského klubu David Buchta, jenž v létě poprvé v životě vyrazil za jiným než slezským dobrodružstvím. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál už střílí góly za srbské Radnički Kragujevac. „Polepšil jsem
si,“ netají Buchta a vrací se i k nepovedenému jaru, trenérům FCB či vztahu s fanoušky.
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