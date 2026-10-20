Staněk mužem zápasu v saúdské lize: potrápil hvězdy, Inzaghi na lavičce šílel
- Brankář Jindřich Staněk s týmem Al Hazem těsně podlehl favoritovi Al Hilal 0:1.
Zazářil těžkým zákrokem ramenem proti osamocenému hvězdnému stoperovi Koulibalymu.
Za obětavý výkon byl následně vyhlášen nejlepším mužem utkání.
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Po skončení reprezentační pauzy se Jindřich Staněk (30) naplno rozjíždí v novém angažmá. Roční hostování ze Slavie v arabském Al Hazemu odstartoval třemi zápasy v devíti dnech. V pondělí večer čelil extrémně silnému Al Hilal, vedoucímu celku soutěže. Tým s českým gólmanem v sestavě podlehl na hřišti favorita 0:1. Staněk přesto zaznamenal několik vynikajících zákroků a byl vyhlášený nejlepším mužem utkání.
Jindřich Staněk odešel v září ze Slavie, kde i vinou předchozího zranění ztratil pozici jedničky. Řešil zajímavé nabídky, nakonec zvolil roční hostování v Al Hazemu. Jako první český hráč se objevil v soutěži, kde nastupuje i hvězdný Cristiano Ronaldo.
Bod ze tří zápasů
Staněk na nové adrese brzy po dohodnutí přesunu z Prahy začal plnit roli prvního gólmana. Nastoupil zatím do tří zápasů s bilancí jedné remízy a dvou proher. V každém utkání se musel hodně ohánět.
Nejvíc práce měl v pondělí proti Al Hilalu. Na hřišti vedoucího týmu ligy čelil se svým týmem od první minuty obrovskému tlaku. Předvedl čtyři těžké zákroky, jednou mu pomohlo i břevno. Domácí nevyužili i řadu tutových šancí.
Staněk se nejvíc vyznamenal ve 40. minutě. Po dlouhém a prodlouženém autu se před ním ocitl osamocený stoper Kalidou Koulibaly. Někdejší opora Neapole nebo Chelsea zakončovala v tutové možnosti, český gólman ale stihl zareagovat. Proti střele vytrčil levé rameno, kam ho balon trefil a odrazil se mimo bránu. Jasný zákrok večera!
Italský trenér na domácí lavičce Simone Inzaghi šílel, ruce sepjal podobně tomu, když se v kostele modlí. Na tribunách to zahučelo, že akce neskončila gólem, nechápali ani hráči na trávníku.
Rozhodla bývalá hvězda Arsenalu
Staněk favorizovaný Al Hilal držel na uzdě až do 89. minuty, s brankou nemohl nic dělat. Tvrdým zakončením hlavou rozhodl o těsné výhře brazilský útočník Gabriel Martinelli. Ten ještě v minulé sezoně slavil titul s Arsenalem, v londýnském klubu strávil sedm sezon.
Na soupisce bohatého a ambiciózního Al Hillau jsou i další hvězdní reprezentanti: Ollie Watkins (dříve Aston Villa), Ruben Neves (Wolves), Sergej Milinkovič-Savič (Lazio Řím), nebo brankář Bono (bývalý spoluhráč Tomáše Vaclíka ze Sevilly).
Al Hilal má v devíti kolech jedinou prohru, zejména kvůli kvalitním zákrokům zkušeného českého reprezentanta se v pondělí na tři body hodně natrápil. Podle statistik měli domácí xG 3,12, Staňkovi datová společnost Opta naměřila xGOT (očekávané góly po střele na branku) 2,04. Zcela zaslouženě ho vyhlásili mužem zápasu a odnesl si domů zajímavou trofej.
Jasná jednička
Staněk se sžívá s novým prostředím v exotické destinaci, zvyklá si na nový režim. Po sportovní stránce může být z individuálního pohledu spokojený – v klubu mu věří a počítají s ním jako s jasnou jedničkou, zejména kvůli sbírání minut v bráně Staněk na netradiční nabídku kývnul.
V Al Hazemu ho čeká další zápas už ve čtvrtek, doma nastoupí proti Al Fayha. Sváteční duel přijde na řadu v rámci 13. kola ve čtvrtek 5. listopadu. Staněk si pravděpodobně stoupne do brány proti Al Nassru, za který střílí branky legendární Cristiano Ronaldo.