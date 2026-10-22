Obří sázkařský skandál v Turecku! Trest pro 147 funkcionářů, padaly i velké ryby
Tureckým fotbalem otřásá další rozsáhlá sázkařská aféra. Disciplinární komise tamní federace potrestala 147 současných i bývalých klubových funkcionářů zákazem činnosti na 45 dní. Mezi potrestanými figuruje také prezident slavného Trabzonsporu Ertuğrul Doğan, zatímco dalších 301 vyšetřovaných se trestu vyhnulo.
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Turecká fotbalová federace (TFF) v úterý zveřejnila výsledky rozsáhlého disciplinárního řízení, které se týkalo porušování pravidel zakazujících sázení. Z celkem 448 prověřovaných funkcionářů jich 147 dostalo zákaz činnosti na 45 dní. Po dobu suspendace nesmějí vykonávat funkce v tureckém fotbale.
Trest i pro prezidenta Trabzonsporu
Nejvýraznějším jménem na seznamu je Ertuğrul Doğan, prezident Trabzonsporu, jednoho z tradičních velkoklubů turecké nejvyšší soutěže. Stejný trest obdržel také šéf druholigového Erzurumsporu Ahmet Dal.
Disciplinární komise dospěla k závěru, že potrestaní funkcionáři porušili sázkařské předpisy. U zbývajících 301 osob naopak neshledala dostatečné důvody k udělení sankce.
Vyšetřování zasáhlo i největší turecké kluby
Případ se týká současných i bývalých představitelů klubů ze dvou nejvyšších tureckých soutěží, kteří v uplynulých pěti letech působili ve vedení jednotlivých týmů.
Federace už na přelomu září a října předběžně suspendovala všech 448 podezřelých a jejich případy předala disciplinární komisi. Na seznamu figurovali také současní či bývalí představitelé Beşiktaşe, Galatasaraye a Fenerbahce.
Funkcionáři těchto istanbulských velkoklubů se však nyní sankcím vyhnuli. Mezi nepotrestanými jsou například bývalý člen vedení Besiktase Hakan Daltaban či současný funkcionář Galatasaraye Emir Aral.
Prezident Trabzonsporu Doğan už začátkem října uvedl, že si v minulosti založil sázkový účet, tuto skutečnost však před příslušnými orgány nezatajoval. Zároveň odmítal, že by se vědomě dopustil provinění.
Stovky rozhodčích a přes tisíc hráčů
Nejde přitom o první případ, který tureckým fotbalem otřásl. Už na podzim loňského roku odhalilo vyšetřování rozsáhlé porušování sázkařských předpisů mezi rozhodčími a samotnými hráči.
Federace tehdy potrestala zákazem činnosti 149 rozhodčích a jejich asistentů. Disciplinárnímu řízení navíc čelilo 1024 fotbalistů z různých soutěží.
Rozměry celé aféry dokládají také výsledky původního prověřování rozhodčích. Z celkem 571 profesionálních arbitrů mělo podle federace 371 založený sázkový účet a 152 z nich skutečně sázelo. Jeden z rozhodčích dokonce uzavřel neuvěřitelných 18 227 sázek.
Šéf rozhodčích skončil ve vazbě
Tureckým fotbalem navíc otřásá také samostatné trestní vyšetřování týkající se fungování rozhodcovské komise. Začátkem října skončil ve vyšetřovací vazbě její šéf Ferhat Gündoğdu společně se čtyřmi dalšími osobami.
Vyšetřovatelé se zabývají podezřeními z manipulací při řízení a obsazování rozhodčích. Případ zahrnuje také podezření z padělání úředních dokumentů, zneužití důvěry a neoprávněného získávání osobních údajů. Gündoğdu obvinění odmítá.
Turecká federace následně oznámila přípravu změn ve vedení rozhodcovské komise.
Nejnovější tresty pro 147 funkcionářů tak představují další kapitolu rozsáhlých problémů, které v posledních měsících zasáhly turecký profesionální fotbal. Samotné porušení sázkařských pravidel však automaticky neznamená prokázanou manipulaci zápasů.