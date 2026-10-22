Douděra se poprvé trefil v USA. Cincinnati porazilo D.C. United, na hřišti byl i Bucha
Záložník David Douděra vstřelil první gól v MLS a pomohl Cincinnati k vítězství 2:1 nad D.C. United. Domácí vyhráli po dvou porážkách a posunuli se na deváté místo tabulky Východní konference a dál usilují o postup do play off.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Douděra otevřel skóre ve 14. minutě, kdy se k němu dostal tečovaný míč a on ho pohotově poslal k bližší tyči. Premiérové trefy se dočkal ve čtvrtém utkání po příchodu ze Slavie, odkud po vyřazení z týmu zamířil do zámoří na začátku září.
V základu dva Češi
Osmadvacetiletý Douděra proti D.C. United nastoupil v základní sestavě Cincinnati a střídal v 69. minutě. Druhý český reprezentant ve službách celku z Ohia záložník Pavel Bucha odehrál celý zápas.
Utkání se mělo původně hrát už 5. září, ale kvůli silným dešťům a nezpůsobilému terénu bylo odloženo. Oba týmy se znovu střetnou už v sobotu, tentokrát na hřišti D.C. United ve Washingtonu.