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Douděra se poprvé trefil v USA. Cincinnati porazilo D.C. United, na hřišti byl i Bucha

David Douděra v dresu FC Cincinnati
David Douděra v dresu FC CincinnatiZdroj: Profimedia.cz
David Douděra v dresu FC Cincinnati
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ČTK, iSport.cz
Ostatní ligy
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Záložník David Douděra vstřelil první gól v MLS a pomohl Cincinnati k vítězství 2:1 nad D.C. United. Domácí vyhráli po dvou porážkách a posunuli se na deváté místo tabulky Východní konference a dál usilují o postup do play off.

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Douděra otevřel skóre ve 14. minutě, kdy se k němu dostal tečovaný míč a on ho pohotově poslal k bližší tyči. Premiérové trefy se dočkal ve čtvrtém utkání po příchodu ze Slavie, odkud po vyřazení z týmu zamířil do zámoří na začátku září.

V základu dva Češi

Osmadvacetiletý Douděra proti D.C. United nastoupil v základní sestavě Cincinnati a střídal v 69. minutě. Druhý český reprezentant ve službách celku z Ohia záložník Pavel Bucha odehrál celý zápas.

Utkání se mělo původně hrát už 5. září, ale kvůli silným dešťům a nezpůsobilému terénu bylo odloženo. Oba týmy se znovu střetnou už v sobotu, tentokrát na hřišti D.C. United ve Washingtonu.

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