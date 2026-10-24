Stejskal má angažmá díky zranění jedničky. V zimě bude řešit, co přijde dál
Bez angažmá vydržel necelé čtyři měsíce. Adam Stejskal, český gólman, podepsal smlouvu do konce sezony ve Sturmu Graz. „Uvidíme, kolik prostoru dostanu. Do následujících týdnů jdu maximálně koncentrovaný a připravený,“ řekl 24letý odchovanec Zbrojovky.
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Stejskal dorazil do rakouského týmu jako reakce na vážné zranění jedničky Daniila Chudjakova. „Jsem stoprocentně zdravotně v pořádku, do přípravy dávám maximum a cítím se skvěle. Nabídka Sturmu tak přichází ve správný čas,“ uvedl Stejskal pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.
Plán je, že ve zbytku sezony bude plnit roli dvojky. „Našli jsme v něm vynikající řešení. Na gólmana je stále relativně mladý, ale má za sebou už téměř sto zápasů v rakouské lize. Do konce sezony ze sebe vydá maximum a bude k dispozici, kdykoliv ho budeme potřebovat,“ zmínil sportovní ředitel rakouského klubu Michael Parensen.
Jednička si zlomila nohu
Chudjakov se zranil minulý týden v derby proti Grazer AK (6:1). Zlomil si nohu a už podstoupil operaci. Jeho absence bude dlouhodobá. „Po zranění jedničky potřebují doplnit a zkvalitnit gólmanský post. Vážím si toho, že volba padla na mě,“ pokračoval Stejskal, jenž bude momentálně krýt záda Ammaru Helacovi.
Pro Stejskala nejde o první štaci v nejvyšší rakouské soutěži. Poslední tři roky strávil v celku WSG Tirol, za který odchytal 99 soutěžních zápasů. Na konci minulé sezony mu vypršela smlouva a nedohodl se s vedením klubu na jejím prodloužení. Situaci mu následně zkomplikovalo i zranění.
Teď je jisté, že v dalších měsících oblékne dres Sturmu Graz, jenž se aktuálně nachází v ligové tabulce na čtvrtém místě, zároveň hraje hlavní fázi Evropské ligy. Po třech zápasech získal čtyři body, stejně jako pražská Sparta.
Těší se na přípravu i tlak
„Roli hrála určitě moje předchozí rakouská angažmá, znalost prostředí a nulová nutnost aklimatizace. Zároveň je důležitá pozice mé agentury,“ zmínil Stejskal. Ve Sturmu totiž už dřív působil Vítězslav Jaroš, stále gólman patřící Liverpoolu.
Stejskal se v posledních týdnech připravoval se Zbrojovkou a naskočil za ni také do přípravného utkání během reprezentační pauzy proti Skalici (5:1). V neděli už se pak může objevit alespoň na lavici v zápase rakouské ligy proti Riedu. „Těším se na přípravu v kvalitním týmu, zápasový režim i tlak fanoušků. Uvidíme, kolik prostoru dostanu,“ poznamenal 24letý gólman.
Smlouva do konce sezony mu dává možnost, aby se od ledna díval po dalších možnostech. „V zimě budeme řešit moji budoucnost dál. Na mých cílech se nic nemění. Chci chytat a neustále posouvat svůj strop,“ zakončil Stejskal.