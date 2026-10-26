Neymar zuřil po bizarní červené! Zakryl si ústa, pak obvinil soupeře z podvodu
Brazilská fotbalová hvězda Neymar se postarala o další kontroverzi. Útočník Santosu byl v utkání proti Bahii vyloučen za to, že si během hádky se soupeřem zakryl ústa rukou. Po zápase se ostře pustil do záložníka Rodriga Nestora, kterého obvinil ze zneužití nového pravidla proti rasismu. Santos přesto v oslabení vybojoval remízu 1:1.
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Neymarův návrat do brazilského fotbalu provází další kontroverzní incident. Bývalý útočník Barcelony a Paris Saint-Germain nedohrál sobotní utkání 32. kola brazilské ligy mezi Santosem a Bahií. Důvodem byl nezvyklý přestupek, za který mu rozhodčí udělil přímou červenou kartu.
Napětí mezi Neymarem a záložníkem Bahie Rodrigem Nestorem začalo už v prvním poločase. Brazilská hvězda po jednom ze soubojů hodila míč na soupeře, za což dostala žlutou kartu. Konflikt pokračoval také před začátkem druhé půle.
Neymar zuřil: Zneužil pravidlo proti rasismu!
Neymar při slovní přestřelce zakryl ústa rukou, čehož si Nestor okamžitě všiml a upozornil rozhodčího. Sudí Sávio Pereira Sampaio následně na pokyn VAR přezkoumal situaci na monitoru a vytáhl červenou kartu. Rozhodnutí vyvolalo bouřlivou reakci. Neymar se po vyloučení pokusil Nestora znovu konfrontovat a spoluhráči ho museli uklidňovat.
Čtyřiatřicetiletý Brazilec následně na sociálních sítích zveřejnil několik videí, ve kterých se do soupeře ostře pustil. Přiznal, že zakrytím úst udělal chybu, odmítl však, že by pronesl rasistickou urážku.
„To, co mi Nestor udělal, je velmi vážné. Je to pravidlo vytvořené proti rasismu a on ho chtěl využít ve svůj prospěch,“ zlobil se Neymar.
Podle něj šlo pouze o běžné slovní provokace, které k fotbalu patří. Nestora obvinil z nečestného jednání a snahy získat pro svůj tým výhodu.
„Udělal jsem chybu a dal idiotovi příležitost, aby na sebe upozornil. Já půjdu spát s čistým svědomím, ale ty se svými podrazy ne,“ vzkázal soupeři.
Nestor však nabídl odlišnou verzi. Už během přestávky prohlásil, že Neymar vůči němu a jeho klubu použil velmi neuctivá slova. Konkrétní výroky odmítl zopakovat s odůvodněním, že přenos sledují také děti.
Co je pravidlo Viníciuse Júniora?
Neymar byl vyloučen na základě nového pravidla, kterému se v Brazílii přezdívá „zákon Viníciuse Júniora“. Mezinárodní pravidlová komise IFAB ho schválila letos v dubnu v návaznosti na kontroverze kolem zakrývání úst během slovních konfliktů.
Fotbalisté podle něj mohou dostat přímou červenou kartu, pokud při provokativní či vyhrocené komunikaci se soupeřem úmyslně zakrývají ústa. Cílem je zabránit skrývání rasistických a dalších diskriminačních urážek před rozhodčími a kamerami.
Pravidlo bylo použito na letošním mistrovství světa a v srpnu ho převzala také brazilská fotbalová federace. Jeho zavedení však závisí na organizátorech jednotlivých soutěží.
Samotné zakrytí úst během konfliktu přitom může stačit k vyloučení, aniž by bylo prokázáno, že hráč skutečně pronesl diskriminační výrok.
Santos zachránil bod, Neymar přijde o derby
Santos i bez své největší hvězdy nakonec dokázal vybojovat remízu 1:1. Bahia vedla od 38. minuty zásluhou Luciana Juby, domácím však v nastavení druhého poločasu zajistil bod obránce Luan Peres.
Neymar kvůli disciplinárním trestům vynechá hned dva následující ligové zápasy. Ve středu 28. října nebude moci nastoupit proti Palmeiras a začátkem listopadu ho čeká nucená absence také proti Red Bullu Bragantino.
Santos tak přišel o svého kapitána v důležité fázi sezony. Po 32 kolech brazilské ligy mu patří osmé místo se 46 body.