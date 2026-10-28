Staněk z Arábie: Trojka v repre? Neměl bych problém. Chorý je v těžké situaci
- Jindřich Staněk po odchodu ze Slavie nastupuje za saúdskoarabský Al Hazem.
V novém působišti našel klid, ale děsí ho hrozící válečný konflikt.
Brzy vyzve Cristiana Ronalda a přesun na Blízký východ doporučuje i Tomáši Chorému.
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Od začátku roku se chystal na to, že ve Slavii, kde oslavil dva tituly a zachytal si Ligu mistrů, v létě skončí. Jindřich Staněk (30) cítil, že v kariéře potřebuje udělat další krok a zamířil do zahraničí. Jako první český fotbalista nastupuje v arabské lize, chytá za Al Hazem. V exkluzivním rozhovoru pro Ligu naruby popisuje dojmy z nového angažmá, vztah se Slavií, národním týmem, nebo plány do budoucna. A doporučil by angažmá mimo Evropu Tomáši Chorému?
Šťastný Jindra
Jindřich Staněk patří dlouhodobě k elitním brankářům z vyhlášené české líhně. Nejlepší výkony podává v těžkých zápasech, svým klubům výrazně pomáhal k velkým úspěchům. K zahraničnímu angažmá v elitních evropských ligách už klidně mohl dojít, pokud by ho nebrzdily zdravotní problémy. Po přesunu ze Slavie do ligy v Saúdské Arábii nachází pohodu i klid na to, aby se dostal do ideální formy. „Jsem šťastný Jindra,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Ligu naruby a deník Sport.
Jak se daří na úvod angažmá v Saúdské Arábii?
„Máme se s rodinou fajn. Jediné, co nás tady trápí, je situace v zemi, aktuální konflikt (region ovlivňují spory mezi USA a Íránem). Kdyby se nedělo tohle, musím říct, že jsme našli přesně to, co jsme od toho očekávali. Celkově jsme chtěli s rodinou trošku klid, to se tady splňuje. Na druhou stranu ten konflikt je obrovské minus. Řešíme to s manželkou každý den, nebudu lhát, je to blbý.“
Zasahuje vám napjatá situace v regionu do běžných plánů?
„Jsme ve městě Ar Rass, v oblasti Al-Qassim, kde by to mělo být všechno v klidu. Nejsou tady velká strategická místa, ropné firmy nebo jejich zázemí. Z toho pohledu je to asi v pohodě, všichni nás o tom tady ujišťují. Taky co nám mají říkat, že? Máme z toho velký respekt. V hlavě jsou nějaké únikové plány, jsme ve spojení s českým velvyslanectvím. Jsme v napětí, nechci říkat, že je všechno v pohodě. Jsou omezené lety, zavřené letiště v Rijádu, spekuluje se něco o Ammánu, dalším větším letišti.“
Rodina si zvyká
Co se týká životních podmínek, jste spokojení? Jestli mám správné informace, bydlíte v menším městě.
„Všude jste do patnácti minut. Přirovnal bych to k Českým Budějovicím. Chtěl jsem do klidnějšího místa, kde budu mít čas pro sebe, na rodinu. V tomhle ohledu jsme spokojení. Rodina si zvyká, děti jsou tu šťastné. Zlobí pořád stejně nebo ještě víc, to je známka toho, že si zvykají dobře (úsměv). Je tady všechno, co potřebujeme.“
Přetočme povídání k fotbalu. Jste prvním českým hráčem, který šel do ligy v Saúdské Arábii. Rozmýšlel jste si nabídku dlouho?
„Samozřejmě. Saúdskou Arábii jsme řešili prakticky celé léto, byly ve hře další dva kluby. Vyčkával jsem, nechtěl jsem skočit hned po první nabídce.“
A proč jste nakonec kývl?
„Prožil jsem celkem turbulentní sezonu. Měl jsem opakované zranění třísla, na jaře jsem nemohl do brány, ale i tak jsem odchytal nějakých 27 zápasů. Cítil jsem, že změnu potřebuju. Nejlíp asi odejít někam, kde se budu moct soustředit víc na sebe a trošku zmizím. Nebudu lhát, také (finanční) podmínky v tom jednoznačně hrály roli. K tomu perspektiva ligy, je to kvalitní soutěž. Zkrátka jsem se ve třiceti letech rozhodl, že tu změnu udělám. Zatím toho nelituju. Jediné, čeho se bojím, a to se vracím na začátek, je ten konflikt.“
Zůstáváte v kontaktu se Slavií? Pokud by se situace v Arábii horšila, mohl byste se vrátit?
„To je otázka formátu mého hostování, případně přestupu sem. Je tam klauzule na stáhnutí v zimě, kterou tam Slavia chtěla mít. Já jsem za ni také rád. Mám ve Slavii super vztahy. Kdybych to cítil tak, že bych se chtěl vrátit a najít pak něco jiného, věřím, že Slavia klauzuli využije a v tomhle smyslu mi pomůže.“