Fotbalová šílenost v Brazílii! Rozhodčí rozdal 53 červených karet, padaly pěsti i výhrůžky smrtí
Semifinále mládežnické ligy v Brazílii skončilo předčasně po obří rvačce a 53 vyloučeních.
Šílenství odstartoval hráč Mamoré, který vulgárně provokoval soupeřovu lavičku.
Uberlandia do odvety nenastoupila a oslabené Mamoré postoupilo do finále bez boje.
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Neuvěřitelný skandál otřásl brazilským mládežnickým fotbalem. Semifinálové utkání mezi Uberlandií a Mamoré se změnilo v hromadnou bitku, po které rozhodčí zaznamenal rekordních 53 vyloučení. Do potyčky se zapojili hráči, trenéři i funkcionáři, sudí navíc čelil výhrůžkám a zápas předčasně ukončil. Odveta se nakonec vůbec neuskuteční.
Rozhodčí nestíhal
Fotbalový svět obletěly nevídané záběry z Brazílie. Nedělní první semifinále druhé divize mistrovství státu Minas Gerais do 20 let mezi Uberlandií a Mamoré skončilo chaosem, který nemá v historii profesionálně organizovaného fotbalu obdoby.
Rozhodčí Fernando Patrick Drosghic Modesto zaznamenal do zápisu neuvěřitelných 53 vyloučení – 43 fotbalistů, osm členů realizačních týmů a dva klubové funkcionáře. Většinu trestů přitom nemohl udělit přímo na hřišti, protože situace se zcela vymkla kontrole.
První vážné problémy přišly už na začátku druhého poločasu. Po vyloučení domácího hráče vtrhli na trávník funkcionáři Uberlandie a začali protestovat proti rozhodnutí. Utkání muselo být na přibližně 40 minut přerušeno.
Skutečný chaos ovšem nastal až v nastavení.
Padaly pěsti i kopance
Mamoré v deváté minutě nastavení zvýšilo na 3:1. Hráč hostů Davi následně při oslavách provokoval soupeřovu lavičku urážlivými gesty a vulgaritami.
Reakce byla okamžitá. Trenér brankářů Uberlandie vběhl na hřiště a hráče odstrčil, načež vypukla hromadná bitka.
Do potyčky se postupně zapojili fotbalisté, členové realizačních týmů a podle zprávy rozhodčího dokonce i podavači míčů. Létaly pěsti, kopance i různé předměty.
„Kvůli všeobecné bitce nebylo možné udělit červené karty ani provést řádné ukončení zápasu. Vzhledem k nepokojům a nedostatečné bezpečnosti jsem utkání ukončil,“ uvedl rozhodčí v zápise.
Sudí zároveň oznámil, že mu někteří funkcionáři vyhrožovali fyzickým napadením. Kvůli výhrůžkám bylo podáno policejní oznámení. Zápis navíc uvádí poškození vybavení stadionu.
Soupeř nakonec postoupil bez boje
Dosavadní rekord zapsaný v Guinnessově knize rekordů činil 36 červených karet. Pocházel z roku 2011, kdy se podobná hromadná bitka strhla při utkání argentinské páté ligy mezi Atléticem Claypole a Victorianem Arenas.
Brazilský incident tuto hranici výrazně překonal. Oficiální zápis do Guinnessovy knihy však zatím potvrzen nebyl.
Zajímavou dohru měla také samotná semifinálová série. Uberlandia se rozhodla nenastoupit do odvety plánované na neděli 8. listopadu.
Klub své rozhodnutí označil za gesto fair play. Mamoré totiž kvůli rozsáhlým suspendacím zůstalo pouze sedm hráčů schopných nastoupit, zatímco Uberlandia měla možnost kádr doplnit.
Vedení Uberlandie zároveň oznámilo interní disciplinární opatření vůči účastníkům incidentu. Mamoré tak bez boje postoupilo do finále.
Jeden z nejdivočejších zápasů fotbalové historie tedy nakonec nerozhodly jen góly, ale především hromadná bitka a rekordní počet vyloučených.