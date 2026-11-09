Jak krátká může být minuta ticha. Celtic to má specifické, v televizi radši vypnuli zvuk
Říká se tomu minuta ticha, ale může trvat mnohem kratší dobu. Fanoušci fotbalistů Celtiku Glasgow před ligovým utkáním proti Kilmarnocku znovu ukázali, že mají s Dnem válečných veteránů problém. Řada z nich bučela a pískala tak hlasitě, že rozhodčí nepovedenou tichou připomínku ukončil po 12 sekundách.
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Ve Velké Británii připadá Den válečných veteránů (Remembrance Day) na 11. listopadu. V tento den se vzpomíná na padlé vojáky a civilisty z obou světových válek i pozdějších ozbrojených konfliktů.
V 11:00 hodin se tradičně po celé zemi na dvě minuty rozhostí ticho. Tato tradice odkazuje na 11. listopad 1918, kdy vstoupilo v platnost příměří ukončující první světovou válku. Britské fotbalové kluby před tímto výročím tradičně drží minutu ticha na stadionech – stejně jako tomu mělo být před duelem Celtiku s Kilmarnockem.
Dřív se otáčeli zády a házeli tenisáky
Nejde o ojedinělý incident, fanoušci Celtiku protestují proti pietním aktům pravidelně. Klub byl v minulosti založen irskými imigranty a jeho příznivci svými projevy dlouhodobě poukazují na kontroverzní roli britské armády v severoirském konfliktu.
V minulých letech se fanoušci zelenobílých během minuty ticha otáčeli k hrací ploše zády, předváděli hanlivá gesta nebo na trávník házeli tenisové míčky. K tomu letos nedošlo, ale nevole z tribun byla slyšet hodně jednoznačně. Tentokrát zareagovala na počínání fanoušků i klubová televize, která během narušené minuty ticha raději zcela ztlumila zvuk přenosu.
Napjatý vztah k této tradici podtrhuje i další detail: na dresech Celtiku chybí tradiční červený vlčí mák – tedy symbol, který představitelé většiny britských klubů i veřejnosti v tomto období nosí na oděvu či na dresech. Zatímco hosté z Kilmarnocku symbol vlčího máku na hrudi měli, dresy Celticu zůstaly bez něj.
Samotný zápas nakonec skončil vítězstvím domácích: Celtic porazil Kilmarnock 1:0 a vede skotskou ligu o čtyři body před Rangers, kteří ale mají zápas k dobru.