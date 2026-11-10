Lewandowského vyděsil fanoušek! Vběhl na hřiště a sáhl na hvězdu, ochranka nestíhala
- Robert Lewandowski vstřelil ve fotbalové MLS dvě branky, přesto Chicago s Columbusem prohrálo.
Zápas narušil mladý fanoušek, který se pokusil o společnou selfie s polským útočníkem.
Pozdní zásah ochranky vyvolal potyčku, při které strážci do útočníka strčili.
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Nepříjemné okamžiky zažil polský kanonýr Robert Lewandowski během utkání zámořské MLS. Na trávník při zápase Chicaga Fire s Columbusem Crew (3:4) vtrhl fanoušek, který se chtěl se slavným útočníkem vyfotit, a dostal se s ním do fyzického kontaktu. Pořadatelská služba zareagovala se zpožděním a kolem překvapeného fotbalisty vznikla potyčka.
Fanoušek se vrhl k Lewandowskému. Ochranka byla daleko
Robert Lewandowski se během sobotního utkání americké MLS ocitl v nečekané situaci. Na hřiště stadionu SeatGeek Stadium v Chicagu se dostal mladý fanoušek, který se okamžitě rozběhl k polskému reprezentantovi.
Podle polského deníku Przegląd Sportowy si chtěl s osmatřicetiletým kanonýrem pořídit společné selfie. Lewandowski však o fotografování během zápasu nestál a začal se rozhlížet po pořadatelích.
Fanoušek se mezitím dostal až k fotbalistovi, chytil ho kolem zad a pokoušel se vyfotografovat. Záběry incidentu se následně začaly šířit na sociálních sítích.
Pořadatelská služba zareagovala se zpožděním. Když ochranka konečně doběhla k narušiteli, došlo v bezprostřední blízkosti polského útočníka ke strkanici.
Podle serveru WP SportoweFakty jeden z členů ochranky při zásahu nechtěně odstrčil také samotného Lewandowského. Fanouškovi se ještě podařilo o několik kroků uniknout, následně ho však pořadatelé zadrželi a vyvedli z hřiště. Při incidentu nebyl nikdo zraněn.
Podobný incident už Lewandowski zažil
Nejde přitom o první případ, kdy musela v Chicagu kvůli Lewandowskému zasahovat ochranka.
Už v srpnu během utkání Leagues Cupu proti mexickému Santosu Laguna pronikl na trávník mladý fanoušek, který se k polskému útočníkovi rozběhl a objal ho.
Lewandowski tehdy reagoval vstřícně a chlapce krátce obejmul, než ho odvedli pořadatelé.
Tentokrát však bylo jeho překvapení z nečekaného návštěvníka evidentní. Incident znovu otevřel otázku, jak snadno se může divák dostat k jedné z největších hvězd zámořské soutěže.
Dva góly Lewandowského nestačily. Chicago padlo 3:4
Zatímco na trávníku se polská hvězda dostala do nepříjemné situace, po fotbalové stránce prožila povedený večer.
Lewandowski otevřel skóre už v osmé minutě proměněnou penaltou. Ve 22. minutě přidal další trefu, opět z pokutového kopu. Chicago se díky němu dostalo do vedení 2:1.
Ani dva góly bývalého útočníka Bayernu Mnichov a Barcelony však domácím nestačily. Columbus dokázal vyrovnat a v nastaveném čase rozhodl Brais Méndez o vítězství hostů 4:3.
Polský reprezentant tak uzavřel základní část MLS s devíti ligovými brankami a pěti asistencemi. Chicago přesto skončilo ve Východní konferenci čtvrté a zajistilo si účast v play-off, kde narazí na Charlotte FC.