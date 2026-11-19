Hráč utkání? Tu máš hrst rajčat! Bývalý kanonýr Boleslavi se postaral o historický zápis
V Mladé Boleslavi mu to pálilo, čímž na sebe upozornil ve své domovině. Před šesti lety útočník Nikolaj Komličenko přestoupil do Dynama Moskva a v ruské nejvyšší soutěži hraje dodnes. A to na takové úrovni, že patří do národního týmu. Nyní na sebe upozornil historickým střeleckým zápisem, fanoušci se mu přesto smějí kvůli ceně za nejlepšího hráče utkání. Byl totiž obdarován pytlíkem rajčat.
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Patřil k ozdobám české nejvyšší soutěže. Poprvé se v Česku objevil v barvách Slovanu Liberec na hostování z Krasnodaru. Po návratu na Kavkaz se mu v domácím prostředí ale vůbec nevedlo, a tak po něm následně sáhla Mladá Boleslav, odkud jej později získala na trvalý přestup.
Během čtyř let v jejím dresu odehrál 76 zápasů se skvostnou bilancí 46 gólů a 11 asistencí! Přestože se rozjížděl pomalu, tehdejší trenér Středočechů Jozef Weber nad ním držel ochrannou ruku a přispěl k tomu, že zůstal. A Boleslav jej vykoupila za deset milionů korun, což byl klubový rekord.
Z Boleslavi do Moskvy za desetinásobek
Komličenko důvěru bezezbytku oplatil, neuvěřitelně produktivní byl v ročníku 2018/19, v němž nasázel 29 branek. Pálilo mu to také o sezonu později, kterou po podzimní části zakončoval coby nejlepší střelec s deseti zásahy. Stála o něj Slavia, nakonec těsně před vypuknutím covidové pandemie zamířil zpátky domů do Ruska. A to hned do bohatého Dynama Moskva za skoro desetinásobek pořizovací ceny. Moskevský klub za něj zaplatil okolo 3,5 milionu eur, tedy 90 – 100 milionů korun.
Přestože v Dynamu se už tolik nerozstřílel a formu hledal také v Rostově, momentálně patří ke stálicím sestavy Lokomotivu Moskva. Nyní zaujal reprezentačním počinem. V přípravném utkání proti Uzbekistánu, účastníkovi letního mistrovství světa, pomohl Rusku dvěma góly smazat ztrátu, aby vzápětí dokonal otočku z 0:2 na 3:2 během devíti minut Alexej Mirančuk.
Rusko tím otočilo dvoubrankové manko v utkání poprvé za posledních 34 let. Mnohem pozoruhodnější ale bylo, když v Taškentu od tamních pořadatelů dostal vskutku nevšední ocenění pro hráče zápasu, čímž byl pytlík rajčat.
Uzbecká rajčata jsou moje oblíbená
Útočník si v pozápasovém rozhovoru pochvaloval, že tým dostane za odměnu naservírovaný pilaf, což je v postsovětských zemích tradiční pokrm, jehož hlavním základem je rýže (případně pšeničný bulgur). Vzápětí Komličenko ukázal balíček rajčat a začal s reportérem rozebírat jejich kvalitu a chuť. „Uzbecká rajčata jsou moje oblíbená,“ pobaveně se usmíval.
„Jsou umytá?“ zeptal se muž s mikrofonem.
Komličenko neváhal a kousnul si. „Jsou v pořádku. Vynikající,“ podíval se fotbalista s výrazem zkušeného kuchaře.
To samozřejmě neuniklo sledujícím na sociálních sítích, kteří se začali podivovat nad bizarní cenou pro hráče zápasu. Čas od času se ale podobné roztodivnosti objeví, v afrických zemích už hráči dostali vajíčka či živou drůbež.
Celá anabáze má ovšem prosté vysvětlení. Internetová platforma Okko, která zápas vysílala, si pro Komličenka připravila speciální dárek v narážce na jeho dva roky staré povzdechnutí z toho, že uzbecká rajčata jsou v Rusku příliš drahá. Hráč tehdy uvedl, že je „vyděšený a šokovaný cenami“ v obchodech: „Například jsou tam uzbecká rajčata, která stojí přes tisíc rublů.“
„25 000 sumů (uzbecká měna) je asi 170 rublů,“ prozradil televizní reportér, když místní rajčata podával Komličenkovi. „Je to docela levné. Desetkrát levnější než v Rusku,“ reagoval útočník.
„Směšná“ cena proběhla i v Teplicích
Jiná bizarní ocenění dostali sportovci i jinde. V alpském lyžování je kráva tradiční vítěznou odměnou ve francouzském středisku Val d'Isère a například slovenská lyžařka Petra Vlhová hned šestkrát vyhrála živého soba ve finském Levi.
A když v Teplicích ukončil kariéru záložník Admir Ljevakovič, internet propíral jeho směšnou cenu za čtrnáct let práce Na Stínadlech. Při rozlučce obdržel balíček s plechovkami piva, chipsy, párky, sušenky, čaj či krekry v celkové hodnotě 297 korun.
Je však potřeba zmínit, že přesně takový dárek si osobně přál a klub jej posléze ocenil zapojením do klubových struktur. Aktuálně vede tamní třetiligový „B“ tým.