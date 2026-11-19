Ze střídačky mrštil kámen. Ekvádorec vážně zranil sudího a dostal nevídaný distanc
Fotbalista v Ekvádoru zasáhl ze střídačky kamenem čárového rozhodčího, za což nyní dostal od disciplinární komise národního svazu zákaz činnosti na osm let. Jhon Perlaza při říjnovém zápase třetí ligy sudího vážně zranil v obličeji a ten musel podstoupit operaci. Svaz navíc potrestal pokutou Perlazův klub, jenž musí zaplatit i náklady na léčbu.
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Fotbalista trefil rozhodčího stojícího jen pár metrů od něj. Hned se skácel na zem. „Asistent rozhodčího utrpěl vážná zranění, která si vyžádala chirurgický zákrok a rekonvalescenci v délce 60 dnů," uvedl ekvádorský svaz.
Reakce klubu a ekvádorská žádost FIFA
Klubu udělil pokutu 2000 dolarů (45 000 korun) a navíc musí sudímu zaplatit léčebné výlohy, což je zhruba 4400 dolarů (téměř 100 000 korun). Vedení klubu z Yantzazy hned po incidentu oznámilo, že Perlaza u nich skončil. Kámen na Lenina Giovanniho Ojedu hodil v šesté minutě nastaveného času, utkání se nedohrálo.
Ekvádorský svaz navíc vyzval mezinárodní federaci FIFA, aby hráčův osmiletý distanc rozšířila celosvětově. Perlaza se za svůj zkrat sudímu i fanouškům omluvil.