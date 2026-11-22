Naderi soupeří se Schickem! Rozhodující trefou v 88. minutě zařídil Rangers tři body
Dva čeští kanonýři prožívají výtečnou sezonu a v sobotu svou formu opět potvrdili. Zatímco Patrik Schick přispěl gólem k triumfu Leverkusenu nad Paderbornem 4:0, Ryan Naderi v 88. minutě rozhodl o vítězství Rangers na hřišti Motherwellu 2:1. Oba se v tomto ročníku na klubové úrovni podíleli už na patnácti gólech. „Byl naprosto fantastický. Nikdy jsem ho neviděl hrát lépe,“ rozplýval se nad Naderiho výkonem bývalý hráč Rangers Ian McCall.
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Ryan Naderi proti Motherwellu umí. Už v zářijovém duelu rozhodl jedinou trefou o vítězství Rangers a nyní se mu to povedlo znovu. Na svou desátou soutěžní branku v sezoně se však pořádně nadřel.
Rangers už v osmé minutě poslal do vedení Emmanuel Fernandez přesnou hlavičkou po rohovém kopu. Naderi se záhy ocitl v prvních skvělých šancích, ale první skluzem zablokoval Martin Moorman a v druhé ho brilantním reflexem vychytal gólman Alex Paulsen.
Televizní expert žasl
Domácí nevyužité příležitosti potrestali a sami po rohovém kopu srovnali. Nerozhodný stav pak dlouho držel skvěle chytající Paulsen.
Novozélandský gólman připravil Naderiho i o potenciálně jeden z nejhezčích gólů kariéry. Český reprezentant si před koncem první půle v souboji s obráncem jediným dotykem v otočce geniálně zpracoval dlouhý pas a rázem se ocitl tváří v tvář brankáři. Paulsen však jeho pokus vytěsnil. Taková trefa by jinak obletěla svět.
„Pořád nemůžu uvěřit tomu, jak Naderi zpracoval míč,“ žasl televizní expert a bývalý skotský reprezentant James McFadden. Web Ibrox News přirovnal Naderiho parádu po právu ke kouskům legendárního Dennise Bergkampa.
Místo výstavní trefy se nakonec Naderi dočkal gólu z úplně jiné kategorie. Dvě minuty před koncem řádné hrací doby zahrávali Rangers další roh, po němž se český útočník dostal ke střele zblízka. Moormann ji nešťastně tečoval do protipohybu Paulsena a bylo rozhodnuto. Branka na kráse sice mnoho nepobrala, měla však cenu tří bodů.
Trenéra těší Naderiho přínos pro mužstvo
„Neumím dávat hezké góly, jen ty ošklivé,“ smál se po utkání Naderi. „Samozřejmě bychom chtěli vyhrávat 3:0, ale když zvítězíte v poslední minutě, je to něco výjimečného.“
Nadšený byl opět i trenér Derek McInnes, kterého těší, že Naderiho přínos pro mužstvo dalece přesahuje ohromné penzum práce, jež na hřišti odvádí.
„Jeho presink je neuvěřitelný, ale také střílí góly a má vliv na hru. Skvěle vedl útok. Byl to výkon opravdové devítky,“ pochvaloval si kouč Rangers.
Chválou nešetřil ani Kris Boyd, bývalý hroťák Rangers. „Byl opět klíčovým mužem týmu. Na hřišti je ho vždycky plno. Občas může jeho hra působit trochu neuspořádaně, ale co se týče nasazení, nikdo mu nemůže nic vytknout,“ ocenil Boyd Naderiho.
Střelec vítězných gólů
Naderi navíc vyniká v jedné nesmírně cenné disciplíně – střílení vítězných gólů. Rozhodujících bylo hned šest z jeho deseti letošních tref. Už čtyřikrát dokonce zařídil triumf Rangers jedinou brankou utkání. Sestřelil tak Jablonec, Motherwell, v prestižním derby Celtic i v semifinále Ligového poháru Aberdeen.
Právě Aberdeen přivítají Rangers v úterní ligové dohrávce, v níž mohou stáhnout náskok vedoucího Celtiku na jediný bod.
Naderi navíc může v produktivitě odskočit Patriku Schickovi, jenž v sobotu přepisoval klubovou historii Leverkusenu. Při demolici Paderbornu vstřelil svůj devátý gól v úvodních deseti bundesligových kolech, což se dosud žádnému hráči Bayeru nepodařilo.
„Jsem moc rád, že mi tento rekord patří. Jsem na to velmi hrdý,“ těšilo Schicka, kterému schází jediná trefa k dosažení stovky bundesligových branek.
Zatímco kanonýr Leverkusenu nasázel v této sezoně ve všech soutěžích třináct gólů a na dva přihrál, Naderi k deseti zásahům přidal pět asistencí. V počtu vítězných tref už se však vyrovná i o sedm let staršímu krajanovi. Oba jich mají šest!