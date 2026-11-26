Lingr o zranění: Dusila mě krev a kost v puse. Deset centimetrů a nemusel jsem chodit...
Na poctivé texaské barbecue, které si zamiloval během amerického angažmá v Houstonu, zatím může zapomenout. To je však v současnosti asi to poslední, co český reprezentant Ondřej Lingr (28) řeší po vážném zranění obličeje, které mu přivodil Radoslaw Murawski z Lechu Poznaň hokejovým stromem. „Budu mít trvalé následky, ale mohlo to dopadnout mnohem hůř,“ popisuje poprvé říjnovou srážku v rozhovoru pro iSport ofenzivní univerzál polského klubu Korona Kielce. Vánoční nabídka ročního iSport Premium se slevou 297 korun >>
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Co myslíte tím, že jste mohl dopadnout ještě hůř?
„Dojíždím do Krakova za paní specialistkou a ta mi řekla, že kdybych dostal ránu o deset centimetrů výš, nemusel jsem už třeba nikdy chodit. Není to sranda...“
Štěstí v neštěstí
Teď mě upřímně zamrazilo.
„Stačilo trefit ještě o malinko horší bod a vznikl obrovský problém. Celá hlava je propojená. Takhle jsem měl v uvozovkách jen plnou pusu krve, která mě dusila. Kromě zlomeniny čelisti totiž došlo i k tomu, že mi kost docela dost rozřízla část jazyku. A z toho tekla krev úplně nejvíc, nemohl jsem vůbec mluvit.“
Už se normálně najíte?
„Ještě úplně ne, nemůžu kousat nic tvrdého a musím si dávat pozor, abych zatěžoval obě dvě strany pusy. Je to teprve pár dní, co jsem začal trošičku kousat. Doteďka to byla jen tekutá strava a měkčí věci. Dostal jsem sestavený plán na míru od nutričního specialisty Honzy Tobišky z reprezentace, za což mu děkuju. Řídil jsem se podle něj. Samozřejmě hodně práce měla moje manželka, která byla pořád v kuchyni.“
Jak jste na tom psychicky?
„Už dobře, hrozně moc mi pomohla rodina, které bych chtěl poděkovat. Nicméně nebudu lhát, začátky byly těžké. Nemohl jsem po operaci nic dělat a pořádně ani mluvit, natož jíst. Těžko se to dělá, když nemůže člověk otevřít pusu... Od toho se odvíjí další pohyb a samozřejmě nálada. Proto jsem první týdny strávil léčbou v Česku.“