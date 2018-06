Hoftych o slovenském skandálu, hovoru od Pelty i prémii za titul Trnavy

Údajná korupční aféra mu radost ze zisku slovenského titulu zkalila, ale jen trochu. „Je to nesmysl, neřeším to. V klubu k tomu nemáme žádné oficiální informace,“ říká generální manažer Spartaku Trnava Pavel Hoftych. V rozhovoru dále mluví o tom, jak mu gratuloval Miroslav Pelta, co mu o Eldaru Čivičovi řekl trenér Sparty Pavel Hapal či jakou dostane prémii.

Co říkáte na údajný korupční skandál, který vrhá na mistrovský titul Spartaku Trnava stín?

„Neříkám nic, neřeším to. Nikdo náš klub s nějakými informacemi nekontaktoval, víme jen to, co píšou noviny. Soustředím se na svou práci, na sportovním úseku toho mám až dost.“

Není vám líto, že jste titul nezískal jako trenér?

„Asi by to bylo emotivnější, protože bych byl přímo v dění. Takhle se na to přece jen díváte z určitého nadhledu, víte, co je za tím starostí a problémů. Takže si titul oslavíte v pracovní náladě, protože už víte, že budete muset řešit spoustu věcí – příchody a odchody hráčů, věděl jsem, že budeme muset řešit otázku trenéra… Jako trenér byste to prožíval víc týmově, protože jste spjatý s hráči a emoce jsou tam daleko větší. Ale z funkcionářského pohledu z tribuny je to možná víc nervů než na lavičce, kde to přece jen můžete určitým způsobem korigovat. Zažít jako trenér by to bylo krásné, před lety nám to uniklo za Žilinou o dva body. Ale jsem rád, že jsem to zažil aspoň v této roli.“

Jak jste ze své pozice s trenérem Nestorem El Maestrem, kterého jste loni v létě do Trnavy přivedl, spolupracoval?

„Určitě to není jednoduchá role, já k tomu vždycky říkám, že karma je zdarma. Když se mi jako trenérovi nelíbily některé věci od vedení či hráčů, říkal jsem si: Vzpomeň si, jak ses choval ty. Trenéra jsme vybrali na základě nějakých schopností včetně komunikace a postupem času se ukázalo, že je ještě lepší, než jsme si mysleli. Takže jsem pro něj byl partner, abych mu vytvořil absolutní servis a zároveň se nepletl do jeho práce. Když třeba měl majitel nějaké výhrady, snažil jsem se je přefiltrovat, několikrát jsme spolu zašli na večeři, na oběd, bydleli jsme ve stejném baráku, měli jsme kamarádský vztah. Vycházel jsem z toho, že co se mně nelíbilo na funkcionářích, to jsem se snažil trenérovi nedělat.“

Chytli jste se spolu během sezony?

„Ne. Neměli jsme vlastně jediný bod, kde bychom narazili. Nejtěžší situace nastala asi hned na začátku, když se objevila možnost získat do útoku Itala Acquafresku. To je hráč, který má skoro dvě stě startů v Serii A, a majitel chtěl, aby k nám přišel a udělal nám patřičnou reklamu. Trenér však nebyl přesvědčený o tom, že hráč vůbec pochopí slovenskou ligu, kde není servis dvaceti lidí v realizačním týmu plus tréninkové podmínky, a tak dále. Ani mu neseděl do herního stylu. Takže přestože se majitel s hráčem už dohodl a věřil, že se dohodne i trenér, já jsem musel hasit celou situaci, protože trenér byl proti. Tehdy jsem mu řekl: Nestor, oukej, naprosto ti rozumím, ale teď jsem se zpotil. Musím vysvětlit majiteli, proč není možné, aby ten hráč přišel. (směje se) Nejkomplikovanější to bylo v tom, že jsme ještě nehráli mistráky, protože kdyby to bylo po deseti výhrách v deseti kolech, nebylo by co řešit.“