Strakův konec a radikální kroky v Košicích: šéfa naštvala absence na tréninku
Na lavičce fotbalistů Košic vydržel František Straka v roli trenéra pouhých šest zápasů – pět ligových (jedna výhra) plus zvládl postup v domácím poháru. Po sobotní prohře v Trenčíně (0:2) se vedení slovenského klubu, suverénně posledního celku Niké ligy, rozhodlo k velkému kroku. Skončil hlavní kouč Straka, asistenti i sportovní ředitel Marek Sapara. „Myšlenka na radikální řez přišla v pondělí, když jsem viděl, jak to v týmu nefunguje,“ vysvětlil v obsáhlém rozhovoru pro slovenský denniksport.sk Dušan Trnka, prezident FC Košice.
František Straka nahradil v Košicích během října jiného českého trenéra Romana Skuhravého. Obrat v záchranářské misi směrem k lepším pozicím v tabulce ale nenastal. Straka na jednu výhru v lize a postup v domácím poháru navázal čtyřmi porážky, krátkou kapitolu ukončil sobotní zápas v Trenčíně, kde Košice padly 0:2.
Klub je aktuálně s pouhými sedmi body ze 14 kol v tabulce jasně poslední a vedení se rozhodlo podruhé v krátké době ke změnám ve sportovním úseku. Klub ukončil spolupráci s trenérem Strakou, asistenty Lubomírem Kordaničem, Matějem Ferčíkem i trenérem brankářů Mariánem Kellou. Skončil také sportovní ředitel Marek Sapara.
„Po zápase v Trenčíně jsem byl strašně naštvaný, ale myšlenka či impuls k radikálnímu řezu přišla až v pondělí. Když jsem viděl, v jakém stavu je mužstvo, v jaké intenzitě trénuje a jak to v něm nefunguje,“ vysvětlil v rozhovoru pro denniksport.sk prezident košického klubu Dušan Trnka.
Velmi ho namíchlo, když hlavní tváře sportovního vedení prvního týmu neviděl na pondělní přípravě. „Jako kdyby si kompetentní lidé, kteří mají na starosti sportovní složku, neuvědomovali, v jakém stavu se nacházíme. Trenér František Straka byl v Praze, sportovní ředitel Marek Sapara v Ružomberoku. Trénink vedli asistenti, myslím, že tam byl druhý asistent Lubomír Kordanič. Když jsem viděl hráče během tréninku… Oni vlastně ani nevěděli, že hrajeme o záchranu. To je pro mě něco neuvěřitelného,“ zlobil se Trnka.
Kdo po Strakovi? Debata proběhla i s Guľou
Klub z východního Slovenska se po krátké epizodě rozloučil s českým specialistou na boje o udržení v lize. Zkušenému Strakovi (67) předčasně skončilo další angažmá – od roku 2023 prošel Trenčínem, Michalovcemi, Českými Budějovicemi, Bánskou Bystricou a nyní se předčasně rozloučil s pozicí v Košicích.
Co se v klubu, který hraje na velmi pěkném, moderním stadionu a rozhodně není smířený s hrozícím sestupem do druhé ligy, bude dít dál? Tým dočasně převzal Petr Černák, trenér košické devatenáctky, vedení klubu se rozhlíží po novém Strakově nástupci. Debata proběhla i s Adriánem Guľou, který ve své premiérové sezoně v Lotyšsku dovedl k titulu celek FC Riga.
„Má ambici hrát Ligu mistrů. Z hlediska progresu FC Košice by to byl velmi zajímavý trenér, ale v tuhle chvíli je to všechno otázka spekulací,“ vyjádřil se košický prezident. „Máme pět, šest kandidátů. Kvalitní trenér je velmi úzkoprofilové zboží a my už máme jen jeden náboj, už jen jeden výstřel. Nesmíme se zmýlit. Prioritou je slovenský trenér, ale nebráníme se ani zahraničnímu kouči,“ dodal Trnka.
Určitě není nadšený z toho, že znovu hledá tvář pro svůj prvoligový celek. „Každá smlouva dobrého trenéra je drahá. Ale říkám, že peníze, které můžou ozdravit klub a posunout ho vpřed, vždycky stojí za to,“ zdůraznil Trnka. „Slibujeme si od toho absolutní očistu a nový start. Věříme, že nastanou změny v přístupu, že hráči při zápase nebudou chodit, ale běhat. Nebudou to zápasy bez vyhraných soubojů, ale přijdou zápasy, kdy budou lidé tleskat hráčům za to, že nosí dres FC Košice. Slibujeme si od toho také to, že hráčům nebudeme muset připomínat, jak se bojuje v klubech z jiných měst,“ uzavřel košický šéf.
Tabulka slovenské ligy
1.
Žilina
35:17
31
2.
Slovan Bratislava
30:18
30
3.
Dunajská Streda
27:12
28
4.
Trnava
24:13
23
5.
Michalovce
21:21
19
6.
Podbrezová
21:23
18
7.
Trenčín
13:24
16
8.
Prešov
16:22
15
9.
Komárno
17:24
15
10.
Ružomberok
13:19
12
11.
Skalica
12:20
12
12.
Košice
18:34
7