Šok! Bývalá hvězda City povede Slovan. Velký krok pro Afriku, přijde americký investor?
Toto spojení by si pár let zpátky ani fanoušek s hodně bujarou fantazií nevysnil. Yaya Touré, fotbalová ikona, přichází na Slovensko – bude trénovat Slovan Bratislava. Šokující tah probublával v zahraničních médiích už v minulých dnech a zanedlouho už by měl být Afričan oficiálně představen. Nahrazují v Bratislavě Vladimíra Weisse marketingovým tahem, nebo dobře promyšlenou filozofií? „Roli by mohl hrát i americký investor,“ říká novinář Vladimír Pančík z deníku Šport.
Ve své vrcholné formě měl na specializovaném webu Transfermarkt bývalý reprezentant Pobřeží slonoviny cenovku 36 milionů euro, tedy o kousek vyšší než celý současný kádr Slovanu. Šlo o hráče top kvality – s Manchesterem City vyhrál třikrát Premier League, v jedné sezoně nastřílel v Anglii z pozice záložníka 20 branek, s Barcelonou ovládl dvakrát La Ligu, je pětinásobně nejlepší fotbalista Afriky.... Ale jaký to je kouč? To je otázka za milion.
„Krok do neznáma,“ usmívá se Vladimír Pančík, šéf fotbalového oddělení deníku Šport. „I přes to, že spolupracoval s hvězdnými trenéry, nemá příliš zkušeností na pozici hlavního kouče. Může to být trenérsky zajímavé, ale je těžké to teď hodnotit. Marketingově to bude zajímavé určitě.“
Touré se učil od těch nejlepších. Přes sto zápasů má pod Pepem Guardiolou, Robertem Mancinim či Manuelem Pellegrinim. Itala Manciniho následoval i po startu své trenérské kariéry, jakožto asistent u národního týmu Saúdské Arábie. Předtím zažil Afričan pár pestrých angažmá – asistent v Olimpiku Doněck, asistent v ruském Achmatu, trenér mládeže Tottenhamu, či asistent ve Standardu Lutych. Slovan Bratislava má být jeho prvním plnohodnotným odrazem do kariéry hlavního kouče. Podle informací Športu už přicestoval Afričan do hlavního města v pátek a vše je v cílové rovince.
Pozadí Tourého příchodu je ale možná podobně zajímavé jako jeho samotné jméno. „Důležitou věcí je, že by mohl hrát roli i americký investor. V zákulisí se mluví o předjednané smlouvě, byť nikdo nic oficiálně nepotvrdí. Měl by to být investiční fond Portman Holding, který vlastní anglický Ipswich. Měl by vlastnit většinu, ale Ivan Kmotrík a spol. by zároveň neztratili moc. Říká se, že doporučení na Tourého přišlo právě od Američanů. S tím se Ivan Kmotrík mladší ztotožnil a několikrát se s ním ve Francii setkal,“ popisuje Pančík.
„Trenérsky působí podobně jako hráč – tvrdý, zodpovědný, přímý a disciplinovaný. Pro Slovan to může být i kromě velikosti jména zajímavý typ,“ řekl na Afričanovu adresu pro sport.sk Róbert Rybníček, generální manažer Trenčína. Sám před lety o možnosti Tourého najmout diskutoval z jeho agentem.
Slovan se celkově velikých jmen nebojí. Ivan Kmotrík ml. už dříve potvrdil zájem například o Robbieho Keana (Ferencváros), Serhije Rebrova (Ukrajina) či Valeriena Ismaela (dříve Wolfsburg, Besiktas, Watford). Pančík ale odmítá, že by šlo o nepromyšlené a čistě marketingové tahy přivést osobnost s velkým renomé.
Kolik bude brát? O levný špás nepůjde
„Samozřejmě Slovan silné jméno po Vladimíru Weissovi potřebuje. Když uvolníte nejúspěšnějšího slovenského trenéra pro potřeby reprezentace, veřejnost si bude přát renomovaného trenéra. Je za tím ale filozofie, s každým z těchto kandidátů probíhaly důkladné pohovory,“ popisuje novinář.
Touré by se zároveň stal jedním z minima afrických koučů v nejvyšších evropských soutěžích. Trenéři z „černého kontinentu“ mají dlouhodobě problém se prosadit v Evropě, v top dvaceti ligách například najdeme jenom dva – Habiba Beyeho (Senegal/Marseille) a Issameho Charaie (Maroko/ Westerlo).
Nešlo by tak o bombu jen z hlediska slovenské ligy, kde se mimochodem už teď spekuluje, jak velký bude mít hvězda plat. Pro srovnání, jeho poslední hráčská smlouva v Manchesteru City byla na 30 milionů korun měsíčně. Naposledy působil v Saúdské Arábii, kde se také rozhodně neměl špatně. Mohl by být nejlépe placeným koučem v historii slovenské ligy?
„Dobrá otázka, ale zatím na ní neznáme odpověď. Slyšel jsem obě verze – že bude velmi drahý, ale také že má takovou touhu být hlavním trenérem, že kývnul na výrazně nižší příjem, než měl v Arábii,“ popsal Pančík. Zdá se, že Slovan Bratislava brzy už oficiálně po pěti letech vstoupí do „postweissovské“ éry. A díky jménu jako Yaya Touré bude vývoj klubu rozhodně zajímat o dost větší část fotbalového světa než jen slovenskou veřejnost.