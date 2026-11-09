Český podnikatel se zkušenostmi ze Sparty koupil fotbalový klub na Slovensku
Druholigový slovenský fotbalový klub Inter Bratislava má nového majoritního vlastníka, stal se jím český investor Michal Viktorin. Dvaapadesátiletý podnikatel dřív působil v představenstvu Sparty Praha a držel i podíl v hráčské agentuře ISM. „Sportovním cílem je vytvořit podmínky pro návrat do nejvyšší slovenské soutěže v horizontu dvou až tří let,“ uvedl pro oficiální klubový web.
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Inter je ve druhé lize na sedmém místě tabulky, Transfermarkt odhaduje hodnotu jeho kádru na 21 milionu korun, hraje v něm jediný český fotbalista Denis Franke.
Historicky jedna z nejúspěšnějších slovenských značek (je držitelem československého mistrovského titulu z roku 1959, dvou titulů mistra Slovenska a tří slovenských pohárů) v posledních letech strádá.
Změna majitele by měla být prvním krokem k vrácení původního renomé a prestiže. Klub z hlavního města si od změny slibuje profesionalizaci, stabilní ekonomické zázemí a vytvoření podmínek k návratu zpět mezi elitu.
Jaké jsou ambice?
„Za posledních šest let se nám podařilo Inter finančně, organizačně a procesně stabilizovat, vrátit ho do Bratislavy a s A-týmem postoupit do druhé ligy. S více než 420 dětmi patříme mezi největší mládežnické fotbalové kluby na Slovensku. Nikdy však nebylo mým cílem vlastnit Inter za každou cenu. Hledali jsme silného a důvěryhodného partnera, který dokáže klub posunout dál. V Michalu Viktorinovi získáváme nejen strategického investora, ale také člověka s bohatými zkušenostmi z vrcholového fotbalu. Věřím, že společně dokážeme vrátit Inter tam, kam svou historií a významem patří,“ uvedl Ján Palenčár, dnes už bývalý spoluvlastník.
Český podnikatel Michal Viktorin dříve působil jako obchodní ředitel pražské Sparty a byl v ní i členem představenstva. Později vlastnil majoritní podíl v hráčské agentuře ISM, kterou získal od Pavla Pasky. Nyní se pokusí fotbalově uspět na Slovensku.
„Inter Bratislava je klub s velkým jménem, bohatou historií a výrazným potenciálem. Naší ambicí je vybudovat ekonomicky stabilní, profesionálně řízený klub s kvalitní mládežnickou základnou a moderní infrastrukturou. Sportovním cílem je vytvořit podmínky pro návrat do nejvyšší slovenské soutěže v horizontu dvou až tří let. Chceme, aby se Inter znovu stal významnou značkou slovenského fotbalu,“ prohlásil Viktorin.