Real nepřijal Ronaldovy požadavky. Ve hře je výměna za Neymara i Asie

V současné době Ronaldo se svým aktuálním zaměstnavatelem jedná o dohodě, která by z něj udělala nejlépe placeného fotbalistu planety. Vylepšila by současný kontrakt ve výši 22 milionů liber ročně (640 milionů korun), který vyprší v roce 2021. CR7 by tak předskočil Lionela Messiho, který si v Barceloně přijde na 40 milionů liber za sezonu. Finance jsou nyní ale tím největším otazníkem!



Proč? Real Madrid Ronaldovy požadavky zatím nepřijal a váhá, zda neinvestovat peníze jinam. Jednou z variant je rekordní přestup Neymara z Paris Saint Germain na Santiago Bernabeu. Vedení španělského týmu vidí v šestadvacetiletém Brazilci budoucnost a je tedy otázkou, zda mu nedá přednost před třiatřicetiletým tahounem portugalské reprezentace.



Variantou je také výměna obou hvězd. Cristino Ronaldo má více než dobré vztahy s prezidentem pařížského klubu Nasserem Al-Chelajfím a přesun do bohatého PSG, které by dokázalo splnit jeho finanční nároky, je řešením. Na druhou stranu by pětinásobný držitel Zlatého míče mohl po komerční stránce zaplnit díru, která by v Paříži vznikla případným odchodem Neymara.



Možný je také úplný Ronaldův odchod z Evropy, hovoří se o Japonsku, Číně, Kataru, nebo Spojených státech amerických. To je ale méně pravděpodobné, jelikož chce vybojovat šestý titul v Lize mistrů a získat další Zlatý míč.



Ronaldo už 15. června v osm hodin večer vstoupí do mistrovství světa v Rusku. V dresu portugalské reprezentace se postaví Španělsku. Je tedy otázkou, zda o jeho dalším osudu bude jasno již před startem šampionátu, nebo až po jeho skončení.