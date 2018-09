Ronaldo odešel, obrozený Benzema pálí! Nejlepší střelec ligy? Proč ne

Není střelec Ronaldo, není trenér Zidanem ale co je nám po tom? To si pověděli hráči Realu a vletěli do ligy zostra. Tři zápasy, devět bodů, deset gólů, nejlepší vstup do soutěže za posledních sedm let. Tlustou fixkou se pod to podepsal Karim Benzema, střelec čtyř gólů.

Francouzský kanonýr svého bývalého parťáka, ovšem také konkurenta, dokonce v něčem už překonal. Leganés, které při sobotní výhře 4:1 ztrestal dvěma góly, se stalo už jeho 33. španělskou obětí. Nebo ještě jinak, třicetiletý útočník se trefi l do sítě každého týmu, proti němuž v La Lize nastoupil. Ronaldo se zastavil na čísle 32. „To je skvělá bilance,“ pochválil Benzemu kapitán Sergio Ramos.

REAL PO 3. KOLE LA LIGY sezona body skóre 2018/19 9 10:2 2017/18 5 6:3 2016/17 9 10:3 2015/16 7 4:2 2014/15 3 5:6 2011/12 9 14:3

Takže už po třech kolech tu je otázka, donedávna zcela nesmyslná, protože v Realu od toho měli Ronalda: Může Benzema získat Pichichi, trofej pro nejlepšího střelce soutěže? „No jo, proč ne?“ říká Lopetegui. „Tým je tu od toho, aby dostal míč do nebezpečného prostoru, a do branky ho pak může dostat už jenom jeden hráč. A Karim je v tom vynikající.“

S chválou se přidal i trenér Julien Lopetegui. „Karim je fantastický útočník a je to jeho zásluha, protože na sobě pracuje. Jsem si jistý, že góly bude dávat i nadále,“ prohlásil.

Není v tom ovšem sám. Fajnové boty obouvá (nejen) poslední dobou také Gareth Bale. Právě prožívá své nejdelší střelecké období v kariéře – v součtu s minulou sezonou totiž dal alespoň gól v sedmi utkáních v řadě, což se mu zatím nikdy nepovedlo, ani v Tottenhamu ne. Dohromady to dává osm branek.

„Oba, Benzema i Bale, hrají skvěle. Jejich góly jsou pro nás moc důležité,“ chválí Toni Kroos střelce sedmi z deseti branek téhle ligové sezony. Pak však přidává větu, která se v různých obměnách opakuje u každého z týmu Realu. „Důležité je, že pracujeme jako tým. Oni můžou dávat góly jenom proto, že každý odvede svou práci. Zatím se nám to daří.“

A Lopetegui mluví podobně. „Ať dá gól kdokoli, radujeme se stejně. Přispívá to k sounáležitosti mužstva, k pocitu, že jdeme správným směrem.“ Jako by tým prostě cítil, že po Ronaldově odchodu musí být víc – tým.

I proto si v Realu dávají záležet, aby rozehnali dohady o tom, že příchod gólmana Thibauta Courtoise způsobil dusno na brankové čáře. „S Keylorem (Navasem) jsme v pohodě,“ říká posila z Chelsea. „Novináři hledají kontroverzní věci tam, kde nejsou. Vycházíme velmi dobře a přejeme si navzájem štěstí. Není tu žádný problém.“

„Jsem nadšený z toho, že máme možnost takového výběru. Máme představu, jak to řešit, rozhodovat se budeme průběžně,“ tvrdí o gólmanské dvojici Lopetegui.

Jeho angažmá v nejúspěšnějším klubu světa začalo téměř pohádkově. Plzeň asi čeká ještě divočejší kolotoč než na Slavii.

BENZEMOVY LIGOVÉ TREFY V REALU sezona zápasy góly 2018/19 3 4 2017/18 32 5 2016/17 29 11 2015/16 27 24 2014/15 29 15 2013/14 35 17 2012/13 30 11 2011/12 34 21 2010/11 33 15 2009/10 27 8

