Strach o fanoušky Sevilly! Zřítil se plot na tribuně, Vaclík pak přišel o nulu

Nejdřív divoká nedělní výhra 6:2 na hřišti Levante, o tři dny později pak senzační skolení slavného Realu (3:0). A v sobotu už zase důležitý zápas v Eibaru, kde Sevilla potvrdila vzrůstající formu z posledních týdnů (3:1). Dvě porážky z úvodu září jsou zapomenuty, mužstvu kouče Pabla Machína už v LaLize patří třetí místo. A díky několika nečekaným ztrátám Barcelony i Realu za dvojicí gigantů v čele zaostává jen o jediný bod.

Druhý poločas sobotního zápasu v Eibaru ale přinesl kromě radosti i strach. Sevilla šla do vedení krátce po změně stran, kdy bezbrankové skóre změnil André Silva. A po hodině hry zvýšil zkušený Ever Banega z penalty dokonce na 2:0.

Zkrátka idylka.

Hráči v bílých dresech se vydali slavit pod sektor svých fanoušků, vzápětí se ale nestačili divit, co se v Eibaru děje. Konstrukce maličkého stadionu, jehož kapacita jen lehce přesahuje pět tisíc, nevydržela gólovou radost početného davu a plot na tribuně se zřítil.

Desítky fanoušků kvůli prolomení bariéry popadaly přímo na hřiště, v chaotické situaci se pak snažily drápat zpět. Hra byla na šest minut přerušena, zraněným divákům okamžitě začali pomáhat i lékaři. Jeden z příznivců hostujícího celku dokonce musel být na nosítkách odnesen přímo do sanitky.

Zranění nakonec utrpělo čtrnáct fanoušků Sevilly, podle španělského serveru AS strávilo deset z nich noc v nemocnici. Ani v jednom případě by však naštěstí nemělo jít o nic vážného.

Stand just collapsed where the Sevilla fans were celebrating and pushing forward after Bamenga’s penalty goal! 😳 pic.twitter.com/AiY8l4Gx3g