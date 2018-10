Messi a spol. chtějí Pogbu! Budou Barceloně na přestup stačit peníze?

Oporu má Pogba v Samuelu Umtitim a Ousmanovi Dembélém, s nimiž se zná z francouzského národního týmu. Na svou stranu však získal i ještě o něco vlivnější hlasy. Stoper Gerard Piqué a útočník Lionel Messi věří, že by španělský klub mohl z Pogbovy přítomnosti profitovat a využít naplno jeho sílu.

Oba zkušení borci mají v hlavách poslední neúspěch proti AS Řím. Barcelona mu tenkrát podlehla ve čtvrtfinále Ligy mistrů 0:3 a na postup jí tak nestačila ani vysoká výhra 4:1 z prvního vzájemného duelu.

I trenér klubu Ernesto Valverde se o dohodu zajímá, nicméně proti jsou někteří barcelonští skauti. Přicházejí s názorem, že herní systém klubu vyžaduje záložníka, který méně riskuje a má lepší poziční vnímání. Tým dlouhodobě hledá v rámci své filozofie hráče s kvalitní fyzickou vybaveností a výjimečným citem pro hru.

Pogba je považován za komplexního hráče. Na velmi vysoké úrovni má jak fyzičku, tak techniku. V klubu sídlícím na Old Trafford tak panují pochybnosti o tom, aby byla Barcelona vůbec schopna případný přestup zafinancovat. Příjmy španělského klubu nejspíš dosáhnou hranice 96 milionů eur (2,48 miliardy korun), zisku má mít výši 11 milionů eur (284,30 milionu korun).

Dá se očekávat, že United budou chtít za Pogbu vyplatit minimálně 105 milionů eur, což je suma kterou za nadaného záložníka v roce 2016 vyplatili Juventusu (v té době 2,97 miliardy korun). Navíc kvůli vysokému Pogbově platu bude určitě hráčův agent Mino Raiola požadovat i vysoké přestupní poplatky.

Na druhou stranu do karet hraje Barceloně skutečnost, že Pogba nevychází nejlépe s trenérem José Mourinhem. Údajně mu pětadvacetiletý Francouz už i řekl, že chce odejít do Barcelony. Trenér mu navíc odebral pozici zastupujícího kapitána se slovy, že pod jeho vedením už se pětadvacetiletému záložníkovi nevrátí.

Zastání našel Pogba například ve francozském kapitánovi Hugovi Llorisovi. „Má ve Velké Británii zvláštní statut. Možná je to způsobeno i jeho cenou, ale někdy ho lidé nesoudí férově. Jeho výkony v Manchesteru United jsou daleko zatím, co někteří fanoušci posuzují jako špatné. Když jde do tuhého, Paul ještě dokáže zvýšit obrátky," prozradil francouzský gólman.

Lze očekávat, že na transfer spíš kvůli situaci obou klubu nedojde. Na druhou stranu fotbalový svět už několikrát ukázal, že nic není nemožné. Sám Pogba před dvěma lety stanovil hranici pro nejdražšího fotbalistu na světě. Od té doby byl překonán už čtyřikrát a to v posledním případě o více než 3 miliardy korun.