Adios, Lopetegui? Kouč vysvětloval debakl Realu, rival ho podpořil

Trápení pokračuje! Real Madrid v lize znovu nedokázal vyhrát. Navíc utrpěl těžký direkt od úhlavního rivala Barcelony. Na Camp Nou prohrál tým Julena Lopeteguiho vysoko 1:5. Už před El Clásikem se mluvilo o tom, že by to mohl být v případě neúspěchu poslední zápas španělského kouče na lavičce Realu. Zda tomu tak po nářezu od Barcelony bude, ukážou nejbližší dny, možná i hodiny. On sám to neřeší a v hlavě má jen to, jak výsledky zlepšit.