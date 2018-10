Nový kouč Realu Solari: Výsledky zlepšíme, Zidaneho nechte být

Santiago Solari byl dočasně jmenovaný jako nový trenér Realu Madrid. „Pracovat tady je velká příležitost. Nemyslím tím jen u prvního týmu, ale celkově v Realu. Je to klub, který nás převyšuje, ale zároveň zahrnuje," pochvaloval si na své první tiskové konferenci Santiago Solari.

Jaké byly jeho pocity po prvním tréninku? „Našel jsem v šatně skupinu hráčů, kteří jsou raněni špatnými výsledky, ale odhodlaní to změnit. Je to skupina šampionů a válečníků. Víme, že nejsme v nejjednodušší situaci, ale všichni věříme, že situaci zlomíme a vylepšíme,“ uvedl.

Argentinský stratég dostal otázku, zda se pokusí navázat nějakým způsobem na úspěchy Zinedina Zidaneho. „Nechte Zizoua v klidu. Je to jedna z největších osobností Realu. Nejde ho kopírovat. Musím se spolehnout sám na sebe,“ uvědomuje si.

První cíl nového trenéra Realu Madrid je jasný. „Musíme ve středu zvítězit v zápase španělského poháru v Melille. Vlézt na hřiště a s partou šampionů, které v klubu máme, bojovat a zvítězit,“ řekl Solari.

To, zda mluvil po příchodu do Realu s odvolaným Julenem Lopeteguim, neprozradil. „To patří do soukromé sféry,“ odvětil.

Podle pravidel španělské fotbalové federace (RFEF) nemůže současná spolupráce Solariho a Realu Madrid trvat déle, než 14 dnů. Do té doby se klub musí rozhodnout, zda Argentince angažuje plnohodnotně, nebo zda jako náhradu přivede někoho jiného.