Vaclíkovi na nulu stačil jeden zásah, Sevilla je třetí za týmy z Barcelony

Ve vyrovnaném utkání na stadionu Anoeta obě mužstva měla jen jednu střelu na branku. Vaclík ji chytil a v aktuální ligové sezoně udržel třetí nulu. Sevilla ztrácí čtyři body na vedoucí Barcelonu a třetí pozici drží jen o skóre před třetím Atléticem Madrid a čtvrtým Alavésem.

Ten prohrál v Eibaru 1:2 a přišel o šanci poskočit na druhé místo. Alavés poslal do vedení už ve čtvrté minutě Manu García, ale jeho spoluhráč Rubén Duarte byl za dvacet minut vyloučen.

Po hodině hry dostal červenou kartu také domácí Pablo De Blasis, přesto hráči Eibaru zápas otočili. Nejprve vyrovnal Joan Jordán a v první minutě nastavení rozhodl Pape Diop.

Real vyhrál i druhý duel pod Solarim

Fotbalisté Realu Madrid vyhráli i druhý zápas pod novým koučem Santiagem Solarim. Ve španělské lize po třech porážkách zvítězili v 11. kole nad Valladolidem 2:0.

Vítězství Realu se zrodilo až v závěru utkání. V 83. minutě si nešťastně srazil míč do branky stoper Kiko. O pět minut později druhý stoper Calero fauloval a Ramos z penalty nezaváhal. Počkal si na pohyb gólmana Masipa a poslal míč doprostřed branky. Hráči Valladolidu ve druhém poločase dvakrát trefili jen břevno.

Solari, jenž po debaklu 1:5 v Barceloně vystřídal na lavičce Realu Julena Lopeteguiho, má zatím stoprocentní bilanci. V týdnu jeho tým zdolal v poháru Melillu 4:0.

Barcelona zvládla drama

Vedoucí Barcelona v dramatickém závěru otočila zápas s Vallecanem a vyhrála 3:2, v 90. minutě dal svůj druhý a zároveň vítězný gól v utkání hrdina "El Clásica" Suárez. Barcelona vstoupila do utkání dobře, když ji už v 11. minutě dostal do vedení právě uruguayský kanonýr. Vallecano ale dvěma góly Poza a Garcíi otočilo. V závěru nejprve vyrovnal Dembélé a o tři minuty později znovu udeřil Suárez, pro kterého to by šestý gól během posledních tří duelů ve španělské lize. S devíti zásahy vévodí tabulce kanonýrů.

Fotbalisté Atlética Madrid nepotvrdili roli favorita na hřišti Leganés a pouze remizovali 1:1. Za hosty otevřel skóre francouzský útočník Antoine Griezmann, který se v lize naposledy trefil proti Huesce na konci září. Domácí vyrovnali v 82. minutě zásluhou Argentince Guida Carrilla.

Hráči Leganés ve dvou předchozích ligových utkáních na domácí půdě zvítězili, když nejprve zaskočili Barcelonu (2:1) a pak zdolali i Vallecano 1:0. Neporazil je ani madridský celek, který má po 11 kolech na kontě už pět remíz.

Espaňol se vyšvihl na druhé místo

Fotbalisté Espaňolu Barcelona zdolali v 11. kole španělské ligy Bilbao 1:0. Prodloužili tak sérii neporazitelnosti na šest zápasů a v tabulce se posunuli na druhé místo o tři body za městské rivaly z FC Barcelona.

Espaňol díky gólové hlavičce útočníka Borji Iglesiase z 41. minuty o bod předstihl trojici Sevilla, Atlético Madrid, Alavés. V pěti domácích utkáních ještě ani jednou nezaváhal.

Zato Bilbau se v nové ligové sezoně nedaří. Z jedenácti zápasů vyhrálo jediný a v tabulce mu patří až 17. místo. Od sestupových pozic dělí hráče Athleticu jen bod.

Španělská fotbalová liga - 11. kolo:

Leganés - Atlético Madrid 1:1

Branky: 82. Carrillo - 69. Griezmann

Real Madrid - Valladolid 2:0

Branky: 83. vlastní Kiko, 88. Ramos z pen.

Valencie - Girona 0:1

Branky: 48. Pons

Vallecano - FC Barcelona 2:3

Branky: 35. Pozzo, 57. García - 11. a 90. Suárez, 87. Dembélé

Eibar - Alavés 2:1

Branky: 69. Jordán, 90.+1 Diop - 4. Manu García

Villarreal - Levante 1:1

Branky: 90.+3 Pedraza - 77. vlastní Funes Mori

Huesca - Getafe 1:1

Branky: 50. Etxeita - 90.+1 Molina

San Sebastian - FC Sevilla 0:0

Betis Sevilla - Vigo 3:3

Branky: 33. Loren, 57. Firpo, 87. Canales - 63. a 84. Gómez, 69. Méndez

Espaňol Barcelona - Bilbao 1:0

Branka: 41. Iglesias