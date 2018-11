Vaclík naplno šprtá španělštinu: Myslí na fanoušky a chystá první rozhovor

V Basileji neměl problém, teď musí tvrdě makat. Angličtina českému brankáři Tomáši Vaclíkovi v Seville nestačí. Cítí, že se potřebuje naučit španělsky. „Učím se vlastně od prvního dne, co jsem tady. Ve Španělsku si s angličtinou nevystačíte. V Basileji jsem němčinu nepotřeboval, každý tam uměl anglicky, ale tady je jazyk opravdu nutností," objasnil Vaclík na svém webu čtenářům.

„Kvůli všemožnému zařizování jsem pořád učení odkládal, ale teď už mám i lektora. Španělština je oproti angličtině hodně těžká. Není tak hrozná jako francouzština, ale gramatika je podobně náročná jako u češtiny, také je tam spousta časů, které je potřeba pochopit," pokračoval.

Vzápětí dodal, že jazyk po něm začínají vyžadovat i v klubu. „Trenér brankářů, který na mě doteď mluvil anglicky, mi oznámil, že už na mě bude dál mluvit jen španělsky. Ale je fakt, že mu to zatím moc nejde, naskakuje mu přede mnou pořád intuitivně spíš angličtina," usmíval se Vaclík.

Problém s pochopením taktiky nebo tréninkových cvičení devětadvacetiletý brankář nemá, ale do složitější konverzace by se ještě nepustil. „Ve fotbale se opakují stejné fráze. I když nerozumím všemu, kontext chápu. Když trenér analyzuje zápas a vysvětluje, kde máme stát, vím, o čem je řeč. Když mám něco říct, je to samozřejmě horší, ale snažím se. Večeři si v restauraci už zvládnu objednat, na složitější konverzaci to zatím ještě není, ale vím, jak je to důležité," uvědomuje si.

„Chci se co nejrychleji zlepšit, abych si mohl víc popovídat v kabině, a byl schopný prohodit i pár vět s fanoušky, když si přijdou pro podpis. I kvůli nim to potřebuju. Cítím, že všichni oceňují, že se snažím mluvím španělsky, co nejvíc to jde – to mi dělá radost," dodal Vaclík.

Úkol nemá před sebou jednoduchý, možná právě proto si vytyčil menší cíle. „Je přede mnou ještě hodně práce. Chtěl bych co nejdřív zkusit svůj první rozhovor ve španělštině. Možná nejdřív pro klubovou televizi, mluvit o věčech mimo fotbal si asi ještě nějakou dobu netroufnu, ale to nevadí," uzavřel v článku na svém webu.

Krok by to od něj byl mistrovský. Rozhovorem by vedení i fanouškům ukázal, jak si klubu váží a co všechno je schopný pro co nejlepší výkon na trávníku udělat. A to už je teď díky výtečným výkonům miláčkem publika.

Vaclík odchytal v dosavadní části sezony deset zápasů v La Lize. V šesti z nich dovedl Sevillu k výhře, dvakrát vychytal čisté konto. Co se Evropské ligy týče, má za sebou včetně předkol osm duelů, z nichž pouze ve dvou inkasoval branku.