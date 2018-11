Plzeň přejeli, ale v šatně doutná spor? Navase posadili, ten citoval Bibli

Vysoké vítězství, navíc v Lize mistrů, zisk tří bodů a výrazné přiblížení se postupu do jarní fáze milionářské soutěže. Co víc si mohli hráči Realu Madrid po duelu s Plzní přát. Utkání ovládli 5:0, ale i přesto se našel jeden člen kádru, který si skalp českého mistra příliš neužíval.

Keylor Navas, kostarický brankář, který až do zápasu s Plzní plnil v Lize mistrů roli jedničky „bílého baletu“. Nyní, v prvním duelu Champions League pod novým koučem Solarim tomu tak ale nebylo. Přednost dostal Thibaut Courtois.

Navas situaci kousal velmi těžce a už před zápasem reagoval na to, že nedostal od trenéra důvěru, citátem z Bible, konkrétně částí ze Starého zákona z Jeremijáše. „Pero bendito el hombre que confía en mí,“ citoval v příspěvku na svém Instagramu Bibli Navas. V české verzi: „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.“ V překladu ze španělštiny ale může mít věta jasnější význam: „Požehnán buď ten, kdo ve mě věří.“

Citát z Bible, který zveřejnil na svém Instagramu brankář Realu Madrid Keylor Navas ve chvíli, kdy se dozvěděl, že nebude chytat zápas Ligy mistrů v Plzni a zůstane jen mezi náhradníky







Jakoby tím chtěl 31letý gólman vyjádřit nesouhlas s tím, že ho nový kouč posadil v Lize mistrů jen na lavičku náhradníků, a zároveň v citátu může někomu zaznít osten výhrůžky... Exkurz do knihy knih pak ještě pokračoval: „Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“ Sliboval tím Navas, že i kdyby ho Solari dál nestavěl, bude klubu loajální?

Každopádně to nebylo poprvé, co se Navas v těžké chvíli obrátil k Bohu. Jako jeden z příkladů může sloužit srpen 2015. Po roce čekání se konečně stal jedničkou Realu Madrid, ale hodně se mluvilo o tom, že by měl do klubu přijít David De Gea z Manchesteru United. Kostaričan měl naopak putovat opačným směrem, což se mu moc nechtělo.

Přestup byl na spadnutí, ale nakonec jej kluby nestihly zrealizovat a Navas zůstal na Santiago Bernabéu. „Kdyby Bůh chtěl, abych odešel, stalo by se to. On to ale nechtěl. Když jsem se dozvěděl, že zůstávám v Realu, vykřikl jsem radostí. Nikdy jsem nechtěl klub opustit," uvedl před třemi lety Navas.

A proč ho kouč Solari posadil jen mezi náhradníky? „Jednoduše jsem se tak rozhodl. Keylor je skvělý muž. Má můj obdiv a respektuji ho jako fotbalistu i jako člověka. V šatně udává řád a je pro nás hodně důležitý. Rozhodl jsem se ale pro Courtoise,“ uvedl.

Navas pod novým koučem dostal šanci zatím jen v rámci poháru Copa del Rey na hřišti Melilly. Tedy v utkání, které bylo Solariho premiérou na lavičce královského klubu. Ligové utkání s Valladolidem (2:0) i to v rámci Ligy mistrů v Plzni (5:0) odchytal Belgičan Courtois. Ten by měl být nyní jasnou jedničkou Realu a je tak otázkou kdy, a zda vůbec, se Navas postaví v zápase mezi tři tyče.

Dá se předpokládat, že nejbližší možnou variantou by mohla být pohárová odveta s Melillou, která čeká „bílý balet“ 6. prosince. Předtím ho jsou na programu ale ještě čtyři zápasy, ve kterých se zřejmě postaví mezi tyče Courtois...

