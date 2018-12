Mašina na červené se zadrhla. Nad čistým rokem Ramose ale visí otazníky | iSport.cz

Sergio Ramos a červená karta? To byla rok co rok stejná jistota, jako že se každý den setmí. Až do letoška. Španělský stoper od svého začátku v Realu Madrid byl vždy aspoň jednou za dvanáct měsíců vyloučen. Od loňského prosince si ale dává červený detox. Nicméně i za rok 2018 se v podání Ramose dají vystopovat situace, které hodně zaváněly předčasným odchodem do sprch.