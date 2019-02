Ramosův zápas blbec: ruka ve vápně, kung-fu nůžky a rekordní červená | iSport.cz

Španělský stoper vůbec prožil zajímavý týden. Ve středečním duelu Ligy mistrů na hřišti Ajaxu Amsterdam odehrál jubilejní 600. zápas za Real. Milník, který je působivý sám o sobě, ještě vylepšil v neděli – startem číslo 601.

Tím totiž vyrovnal počet odehraných utkání legend Fernanda Hierra a Francisca Genta, častěji za Real napříč všemi soutěžemi naskočila už jen čtveřice fotbalistů. Raúl (741), Iker Casillas (725), Manuel Sanchis (710) a Santillana (645). Ramos přitom má našlápnuto k tomu, aby se historickým žebříčkem posunul ještě výš, vždyť je mu stále teprve dvaatřicet.

Po zápase s Gironou ale na žádné oslavy neměl pomyšlení. Real vedl díky trefě Casemira, po změně stran ovšem zcela selhal. „Katastrofa na Bernabeu,“ hlásil všeříkající titulek serveru marca.com.

Co se stalo? Ramos nejdřív ve vlastním vápně rukou srazil střelu Luize. Dostal žlutou a Stuani z nařízené penalty s přehledem srovnal. O deset minut později navíc Portu přesnou hlavičkou poslal Gironu do vedení. „Začátek byl dobrý. Dali jsme gól a měli i šance, abychom zvýšili na 2:0. Ale nezvládli jsme to a takhle to dopadlo,“ nechápal pravý bek Realu Alvaro Odriozola, co se ve druhém poločase dělo.

Zmar madridského giganta vyvrcholil v samém závěru. A zase u toho byl Ramos. Ve snaze vyrovnat se vytáhl na hrot útoku, jenže příliš dlouho tam nepobyl. Po hlavičce Casemira se pokusil o nůžky, místo míče ale kopačkou zasáhl jen stopera Girony Alcalu. Sudí Cuadra neváhal ani vteřinu, Ramos po druhé žluté kartě musel předčasně do sprch.

Dostal svou dvacátou červenou ve španělské lize, čímž překonal nelichotivý rekord. Pokud připočteme i zápasy Realu z ostatních soutěží, má jich důrazný bek dokonce 25! Celý rok 2018 přitom zvládl bez vyloučení, naposledy po dvou žlutých nedohrál ligový duel v Bilbau z prosince 2017.

Teď své mužstvo ovšem zase oslabil. Kvůli trestu bude kouči Solarimu určitě chybět za týden na hřišti Levante a ohrožený je i jeho start v následném El Clásiku s Barcelonou.

Trenér Realu po sedmé ligové porážce v sezoně ocenil hru soupeře. „Girona dnes předvedla velmi profesionální výkon. Nezáleží na pozici mužstva v tabulce, každý zápas je obtížný,“ podotkl Solari. Přemožitel „bílého baletu“ díky senzační výhře poskočil na patnácté místo a na sestupové pozice má čtyři body k dobru.

Na plánech Realu se navzdory porážce nic nemění. „Pořád budeme pokračovat v boji o všechny tři trofeje, které ještě můžeme získat,“ připomněl Solari účinkování svého mužstva v Lize mistrů a španělském poháru. Ovšem triumf v La Lize se mu zase o něco vzdálil, vedoucí Barcelona je aktuálně o devět bodů napřed.