Ramosova zákeřnost! Messi ustál tvrdý atak a řídil zkázu Realu | iSport.cz

Doma sice hráli borci v bílém, aktivitu na svém hrbu ale většinu času držela katalánská parta. Především Lionel Messi si řekl, že nebude opakovat výkon ze středečního šlágru v odvetě domácího poháru (3:0 pro Barcelonu), kde zůstával neviditelným stínem.

Kapitán Barcelony odehrál španělský šlágr s velkou chutí. Pohyboval se na ohromném prostoru, presoval, bral na sebe balony, přihrával, kličkoval, vymýšlel… A nebál se ani ostrých soubojů.

Poprvé se ve 21. minutě prosadil po souhře s Rakitičem a prosmýkl se až před Courtoise. V plném běhu zkusil oblouček, ale balon skončil jen vedle tyče.

Zejména v první půli se škorpil s domácím kapitánem Sergiem Ramosem. Těsně před pauzou šli hvězdní hráči do tvrdého souboje. Ramos se ohnal loktem a zasáhl argentinskou legendu přímo do obličeje. Messi dlouho ležel na trávníku, sudí až po dlouhém váhání přerušil hru. Argentinská desítka pak vylétla jako čertík a Ramosovi dodatečně pořádně vyčinila. Hlavní rozhodčí nakonec karty nevytahoval, ale raději ukončil poločas a měl velkou práci, aby rozohněné tábory uklidnil cestou do šaten.

„Hráči takových kvalit ví, co v podobných situacích dělají. Bylo to zákeřné, není to hodné Ramosova jména, že se prezentuje takovými věcmi. Oba jsou megahvězdy a Ramos mu to dal pocítit,“ pravil v poločasovém hodnocení stanice DIGI Sport trenér slovenské jednadvacítky Adrián Guľa.

Jedinou gólovou akci na sebe nakonec vzal Ivan Rakitič. Skromný hráč, který v klubovém i národním dresu zůstává ve stínu největších hvězd, přitom jde o naprosto zásadní a klíčovou postavou Barcelony. Ve 28. minutě se odpoutal od Ramose a perfektně zareagoval na přesný pas od Sergia Roberta. Sólový únik vyšperkoval precizním zakončením a poslal Barcelonu do zaslouženého vedení.

A co Real? Hned třetí minuta naznačila, jakým směrem se vývoj utkání nasměruje. Zhruba 20 metrů před brankou Barcelony se dostal k zajímavé standardce Gareth Bale, kritizovaná hvězda domácího souboru posledních dnů. Velšský expres se zhluboka nadechl, rozběhl, vystřelil… A míč poslal do horních řad na tribunu. Nakonec hřiště opouštěl v 61. minutě za hlasitého pískotu nespokojeného publika, když ho střídal Asensio.

„Bílý balet“ se nevymanil z křeče posledních týdnů. Na konci si sice vypracoval slušný tlak, jenže ani velký nápor nevyústil vyrovnáním. Naopak Messi mohl v nastavení vyšperkovat svůj výkon pojišťovacím gólem, jeho rána ale těsně minula branku.

Nejsmutnější na celé situaci Realu je fakt, že nejaktivněji si opět počínal mladík Vinícius. Brazilský supertalent ale nedokázal žádnou ze slibných akcí dotáhnout do gólového cíle. Real tak v tabulce zůstává třetí s dvanáctibodovým odstupem na vedoucí Barcelonu.